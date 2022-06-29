Застройщик расторг договор и перепродал квартиру — дольщица узнала об этом через несколько месяцев

Вместо ключей семья получала только уведомления о переносе сроков сдачи. В образованный в 2018-м ЖСК «БМ15» Юлия вступать не стала: посчитала, что за свою квартиру уже расплатилась в полном объеме, тем более что застройщика банкротом не объявляли. Но когда дом наконец достроили, а на передачу свежепостроенного жилья дольщицу всё не приглашали, решила всё же внести требуемый взнос в ЖСК. Но от встреч руководство кооператива, по ее словам, уклонялось, как и застройщик.



При этом в феврале она смогла беспрепятственно осмотреть свою будущую квартиру, тогда казалось, что это всё — бюрократическая волокита. Созвоны и переписка с застройщиком и ЖСК, по словам Юлии, продолжались до 31 мая.

