Застройщика в Академгородке арестовали по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест генерального директора компании «АкадемМедСтрой» Александра Корсакова. Как сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры региона, руководителя компании обвиняют в мошенничестве.



По данным «Контур.Фокуса», в России не существует ОАО «АкадемМедСтрой». В Новосибирской области зарегистрировано ООО «АкадемМедСтрой», директором и учредителем организации является Александр Корсаков. Он также числится учредителем компаний «Академмедстрой» и «Архстрой-Н». На конец 2020 года выручка ООО «АкадемМедСтрой» составила 449 тысяч рублей, чистая прибыль — 783 тысячи рублей.