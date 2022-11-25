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Застройщика в Академгородке арестовали по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков

Руководитель компании «АкадемМедСтрой» отправлен под домашний арест

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Директора организации обвинили в мошенничестве

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Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест генерального директора компании «АкадемМедСтрой» Александра Корсакова. Как сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры региона, руководителя компании обвиняют в мошенничестве.

По данным «Контур.Фокуса», в России не существует ОАО «АкадемМедСтрой». В Новосибирской области зарегистрировано ООО «АкадемМедСтрой», директором и учредителем организации является Александр Корсаков. Он также числится учредителем компаний «Академмедстрой» и «Архстрой-Н». На конец 2020 года выручка ООО «АкадемМедСтрой» составила 449 тысяч рублей, чистая прибыль — 783 тысячи рублей.

По версии следствия, директор компании похитил денежные средства участников долевого строительства жилого дома в Новосибирске. Речь идет о доме на бульваре Молодежи, 38 в Академгородке в Советском районе города.

— Прокуратурой области поддержано поступившее в суд Центрального района г. Новосибирска ходатайство о заключении под стражу генерального директора ОАО «АкадемМедСтрой». <...> Суд отправил обвиняемого под домашний арест, — указано в сообщении.

Как уточнили НГС в пресс-службе прокуратуры региона, суд избрал меру пресечения руководителю компании 25 ноября. Его обвинили в свершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее НГС рассказывал о ситуации со строительством дома на бульваре Молодежи, 38. Работа «АкадемМедСтроя» над его возведением остановилась в 2017 году, вместе с этим домом заморозилось строительство здания на бульваре Молодежи, 40.

Первоначально завершить новостройки застройщик планировал к концу 2015 года. Дольщики приняли решение достраивать дома сами. Перед 2019 годом здания получили разрешения на ввод.

Летом 2022 года в Академгородке разгорелся новый скандал вокруг высотки на бульваре Молодежи, 15, строительством которой занималась другая компания Корсакова — ООО «Академмедстрой». Подробности — в материале НГС.

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