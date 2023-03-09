Сибирячка взяла деньги за машину, но так и не отдала ее — останки женщины нашли почти через год

Новосибирский областной суд рассмотрит дело мужчины-иностранца, которого обвиняют в убийстве владелицы автомобиля. По версии следствия, он заплатил ей деньги, но в течение нескольких месяцев так и не получил автомобиль. Считается, что он убил ее осенью 2021 года, останки женщины нашли только на следующий год.
О ходе расследования уголовного дела рассказали в СК и Новосибирской областной прокуратуре.
— Летом 2021 года
Осенью того же года молодой человек, согласно материалам дела, решил поговорить с продавщицей о возврате долга, но беседа не привела ни к чему хорошему:
— В середине октября обвиняемый с целью разговора о возврате ему денежных средств встретился с продавцом транспортного средства и увез потерпевшую на территорию Коченевского района, где в лесопосадке, испытывая личные неприязненные отношения, взяв в салоне транспортного средства нож, нанес не менее 78 ранений в область жизненно важных органов потерпевшей, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений потерпевшая скончалась, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Скелет убитой женщины обнаружили в лесопосадке вблизи деревни Троицк только в июле 2022 года. Спустя месяц следователи и оперативники поймали подозреваемого по этому дела и отправили его в СИЗО.