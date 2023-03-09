Сибирячка взяла деньги за машину, но так и не отдала ее — останки женщины нашли почти через год

Новосибирский областной суд рассмотрит дело мужчины-иностранца, которого обвиняют в убийстве владелицы автомобиля. По версии следствия, он заплатил ей деньги, но в течение нескольких месяцев так и не получил автомобиль. Считается, что он убил ее осенью 2021 года, останки женщины нашли только на следующий год.

