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В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве женщины — ее останки обнаружили в лесу

По данным следствия, убийство произошло в октябре прошлого года

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Останки погибшей нашли в июле этого года, само же убийство произошло почти год назад

Останки погибшей нашли в июле этого года, само же убийство произошло почти год назад

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В Новосибирской области заключили под стражу 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 44-летней женщины из-за долга. Ее скелетированные останки нашли недалеко от деревни Троицк в Коченевском районе.

— По версии следствия, 15 октября 2021-го 44-летняя потерпевшая и фигурант по делу находились в лесопосадке недалеко, где в ходе возникшего из-за долга конфликта подозреваемый нанес своей жертве не менее 28 ударов в область грудной клетки, повлекших ее смерть, — говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Останки с признаками насильственной смерти обнаружили в июле. Следователи возбудили дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе следственно-оперативных мероприятий, в которых участвовали сотрудники ГУ МВД по НСО, личность женщины установили, а подозреваемого задержали. Его заключили под стражу.

В июне волонтеры нашли человеческие останки, когда искали пропавшую женщину. После этого следователи начали проверку.

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