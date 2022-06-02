Волонтеры нашли человеческие останки во время поиска пропавшей женщины под Новосибирском

Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» отчитался о находке человеческих останков — это произошло 10 мая в Бердске.

В этот день проходили поиски пропавшей Любови Шкарупы. По заявлению волонтеров, найденные останки не принадлежат не ей.

— Во время автономного выезда на месте проведения поиска Любови Шкарупы были обнаружены костные останки человека. Явно много месяцев находились они в природной среде. На место были вызваны дежурные сотрудники и следователь СК. Указано место, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.