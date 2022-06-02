Волонтеры нашли человеческие останки во время поиска пропавшей женщины под Новосибирском
В отряде «Лиза Алерт» отмечают, что находка не связана с исчезнувшей Любовью Шкарупой
Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» отчитался о находке человеческих останков — это произошло 10 мая в Бердске.
В этот день проходили поиски пропавшей Любови Шкарупы. По заявлению волонтеров, найденные останки не принадлежат не ей.
— Во время автономного выезда на месте проведения поиска Любови Шкарупы были обнаружены костные останки человека. Явно много месяцев находились они в природной среде. На место были вызваны дежурные сотрудники и следователь СК. Указано место, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по НСО.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка, подводятся экспертизы, личность пока не установлена, — пояснили в пресс-службе СК.
В своей группе «Вконтакте» ЛизаАлерт рассказали, что Любовь Шкарупа пропала 16 апреля 2022 года. По камерам наблюдения волонтеры установили точный вектор движения 61-летней женщины
— Все силы поисковых групп бросаются на отработку «точки входа». Место поиска окружено СНТ, реками, озёрами, болотами, лесными массивами, карьерами и оврагами. Лисы (поисковые группы) уходили на задачи утром в жару и возвращались в штаб поздно вечером под снегом, — поделились волонтеры «ЛизаАлерт».
В начале мая на Гусинобродском полигоне отходов в Дзержинском районе в Новосибирске нашли мертвого младенца.