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Волонтеры нашли человеческие останки во время поиска пропавшей женщины под Новосибирском

В отряде «Лиза Алерт» отмечают, что находка не связана с исчезнувшей Любовью Шкарупой

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Волонтеры наткнулись на человеческие останки

Волонтеры наткнулись на человеческие останки

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Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» отчитался о находке человеческих останков — это произошло 10 мая в Бердске.

В этот день проходили поиски пропавшей Любови Шкарупы. По заявлению волонтеров, найденные останки не принадлежат не ей.

— Во время автономного выезда на месте проведения поиска Любови Шкарупы были обнаружены костные останки человека. Явно много месяцев находились они в природной среде. На место были вызваны дежурные сотрудники и следователь СК. Указано место, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по НСО.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка, подводятся экспертизы, личность пока не установлена, — пояснили в пресс-службе СК.

В своей группе «Вконтакте» ЛизаАлерт рассказали, что Любовь Шкарупа пропала 16 апреля 2022 года. По камерам наблюдения волонтеры установили точный вектор движения 61-летней женщины

Место нахождения женщины до сих пор не установлено

Место нахождения женщины до сих пор не установлено

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— Все силы поисковых групп бросаются на отработку «точки входа». Место поиска окружено СНТ, реками, озёрами, болотами, лесными массивами, карьерами и оврагами. Лисы (поисковые группы) уходили на задачи утром в жару и возвращались в штаб поздно вечером под снегом, — поделились волонтеры «ЛизаАлерт».

В начале мая на Гусинобродском полигоне отходов в Дзержинском районе в Новосибирске нашли мертвого младенца.

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поискчеловеческие останки«ЛизаАлерт»
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