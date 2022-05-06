Тело младенца нашли на новосибирской свалке
Следователи проводят проверку
Сегодня, 6 мая, на Гусинобродском полигоне отходов в Дзержинском районе в Новосибирске нашли мертвого младенца.
— Проводится проверка, — сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.
В конце апреля в Новосибирской области задержали женщину, которую подозревают в убийстве двух младенцев — их скелеты обнаружил мальчик в селе Шагалово Коченевского района. Останки он нашел 21 апреля около 17:00 за надворными постройками у дома по улице Центральной.