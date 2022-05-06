СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 66.24
eur 70.07
Тема дняСледы медведя под Новосибирском
Все новости
Все новости

Тело младенца нашли на новосибирской свалке

Следователи проводят проверку

Поделиться

Сегодня, 6 мая, на Гусинобродском полигоне отходов в Дзержинском районе в Новосибирске нашли мертвого младенца.

— Проводится проверка, — сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.

В конце апреля в Новосибирской области задержали женщину, которую подозревают в убийстве двух младенцев — их скелеты обнаружил мальчик в селе Шагалово Коченевского района. Останки он нашел 21 апреля около 17:00 за надворными постройками у дома по улице Центральной.

Следственный комитетпогиб младенец
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2