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Репортаж

Допросы, обыски и анализы на ДНК: как изменилась жизнь небольшого села, где нашли останки двух младенцев

Жители Шагалово уверены, что преступление совершили неместные

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Первыми начали проверять женщин, живущих в двухэтажке на улице Центральной

Первыми начали проверять женщин, живущих в двухэтажке на улице Центральной

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В четверг, 21 апреля, подросток из села Шагалова Коченевского района заглянул в полуразрушенные сараи, вроде как в поисках металлолома. Но вместо этого нашел два крошечных скелета. Спустя короткое время в деревне появились десятки сотрудников Следственного комитета и полиции. Они осматривали место происшествия и поголовно брали анализ ДНК у жительниц села от 12 до 60 лет. Как произошедшее изменило жизнь небольшого села в 50 километрах от Новосибирска и кого подозревают его жители — в репортаже НГС.

Место трагедии

— Вот рядом здание двухэтажное, — едва дослушав вопрос о месте обнаружения останков, указывает в сторону центра продавщица из продуктового магазина, представившаяся Татьяной Петровной. И уточняет, — оно тут одно такое.

Двухэтажный дом на три подъезда (на каждой площадке по четыре квартиры) действительно имеет адрес Центральная, 2 и действительно является единственным многоквартирным домом на всё село. В паре минут неспешной ходьбы от него находится местная школа. Короткая дорога, соединяющая здания, представляет собой узкую тропинку через двор и пустырь, мимо заброшенных, полуразвалившихся сараев. Именно здесь и лежали детские скелеты.

Среди мусора, сухой травы и полусгнивших досок останки младенцев пролежали несколько месяцев и были обнаружены совершенно случайно

Среди мусора, сухой травы и полусгнивших досок останки младенцев пролежали несколько месяцев и были обнаружены совершенно случайно

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— Своих мы всех знаем, их в принципе всех видать, — качает головой Татьяна Петровна в ответ на вопрос о том, кто мог быть матерью погибших детей. — Все [местные жители] в недоумении. Кто-то говорит: подкинули, но я думаю, зачем такие сложности... Может быть, кто-то в гости приезжал? Но в деревне нет вообще [конкретных] предположений. Она, получается, и на учете не состояла, и не наблюдалась.... тем более, сколько они там пролежали? Месяцев пять, шесть? Это ведь еще тепло было, живот-то видно должно было быть!

Впрочем, довольно скоро выясняется, что «своими» шагаловские старожилы считают далеко не всех односельчан. Даже Татьяна Петровна, которая по работе сталкивается едва ли не со всеми местными жителями, некоторых не знает.

— В двухэтажке жильцы всё время меняются, новые заезжают, квартиры сдают, продают... Сейчас там все почти приезжие, — уточняет она.

В 2007 году в Шаталове постоянно проживали 844 человека, в 2010-м — 739 (более поздней информации нет). В селе работают две школы и детский сад, амбулатория, продуктовые магазины. Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Шагаловское», по данным сервиса «Контур.Фокус», было ликвидировано в 2016 году. Последняя вакансия в селе, согласно сервису hh.ru, была закрыта в июле 2021 года — тогда Сбер искал старшего менеджера по обслуживанию на зарплату от 20 тысяч рублей. При этом жилье в Шаталове недорогое: по данным сервиса N1, капитальный дом в селе можно купить за 2,5 миллиона рублей, дачу — за 200–300 тысяч рублей. За трехкомнатную квартиру в той самой двухэтажке на Центральной продавец просит 1 миллион 100 тысяч рублей.

Анна Шелудько живет в Шагалове меньше двух недель, но в поле зрения полиции всё равно попала — как и все ее односельчанки

Анна Шелудько живет в Шагалове меньше двух недель, но в поле зрения полиции всё равно попала — как и все ее односельчанки

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Одна из таких «приезжих», молодая мама Анна Шелудько, въехала в квартиру на первом этаже дома № 2 только 16 апреля. Недорогое жилье семья приобрела на средства материнского капитала. И сам дом, и село Анне и ее мужу очень понравились. Супруги были в восторге целых девять дней.

— Возвращаемся из магазина, а сын показывает фотки [скелетов], ему скинули. Все в шоке были, — вспоминает минувший четверг молодая женщина.

Вслед за любопытными детьми на развалины сараев пришли полицейские и следователи СК. Сначала местные, коченевские, потом подтянулись на спецмашинах специалисты из Новосибирска.

Центральная, 2 — единственный жилой двухэтажный дом в Шагалове

Центральная, 2 — единственный жилой двухэтажный дом в Шагалове

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— Приходили, ДНК-материал брали, слюну, — охотно рассказывает Анна. — Особо ничего не говорят [полицейские], не распространяются. Сказали, тест будет делаться около недели, и всё. Пока вроде никого не нашли.

Источник НГС, знакомый с ходом расследования, уточнил, что неделя в этом случае — прогноз оптимистичный. Уже сейчас необходимо обработать более сотни образцов ДНК.

Развалины сараев многие используют как стихийную свалку. Добавили мусора и эксперты

Развалины сараев многие используют как стихийную свалку. Добавили мусора и эксперты

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Анна не подходит на роль таинственной матери погибших детей еще и потому, что ее младшему сыну год и 2 месяца, а после родов молодой женщине пришлось долго восстанавливаться. Да и вообще, по ее словам, полгода назад она даже о существовании Шагалова не слышала.

Во дворе двухэтажки жильцы построили дощатые гаражи и сараи. Часть их находится в достаточно хорошем состоянии и используется по назначению

Во дворе двухэтажки жильцы построили дощатые гаражи и сараи. Часть их находится в достаточно хорошем состоянии и используется по назначению

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Есть ли подозреваемые?


— Всё, от нас отстаньте, вы неправильно поняли! — встречает корреспондента НГС пожилая соседка Анны Шелудько. — Дочку мою обос...ли ни за что (оболгали и унизили. — Прим.ред.)! Она ни при чем, бедная девочка, а ее в газете прописали! Про нее и про мужа.

Выяснив, что НГС — не газета, пенсионерка меняет гнев на милость. Ее зовут Александра Михайловна, в дом № 2 она вместе с мужем-инвалидом и взрослой дочерью переехала три года назад. Причину пожилая женщина не озвучивает, что здесь «недорого».

Месяц назад дочка Александры Михайловны, Татьяна, вместе с мужем вернулись в областной центр. Когда следователи стали искать потенциальную мать погибших детей, этот факт показался правоохранителям подозрительным.

По словам Александры Михайловны, ее квартиру обыскивали почти до двух ночи: полицейские искали медицинские документы дочери

По словам Александры Михайловны, ее квартиру обыскивали почти до двух ночи: полицейские искали медицинские документы дочери

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— Так обидели ее, и мужа ни за что обидели... в газете написали про нее: по-до-зре-ва-е-мая! — негодует пенсионерка. — Милиция — ужасные люди! Здесь всё мне перевернули, обыск был капитальный, в рот мне запихивали эту... ДНК. Мне 70 лет без двух лет, у меня с 50 лет месячных нету, а они — анализ. Над нами всеми поиздевались.

По словам Александры Михайловны, ее дочь проверяли у гинеколога и даже на детекторе лжи. После этого официальные подозрения с Татьяны якобы сняли, но на выход публикации в загадочной «газете» и людские перетолки в селе это не повлияло.

Название издания пенсионерка припомнить не может, но похоже, имеет в виду «Комсомольскую правду»: накануне там опубликовали информацию о том, что следователи подозревают женщину 27 лет и мужчину 29 лет, которые раньше жили в Шагалове. Личные данные предполагаемых родителей погибших детей нигде не публиковались, но для того, чтобы вычислить бывшую соседку, селянам хватило и такого мизера.

Жители Шагалова уверяют: беременных женщин, которые потом не гуляли бы с детьми, в селе никто не видел

Жители Шагалова уверяют: беременных женщин, которые потом не гуляли бы с детьми, в селе никто не видел

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На вопрос, кого подозревают, Александра Михайловна и ее муж в один голос повторяют мнение всех жителей села, побеседовавших с корреспондентом, но уже указывают при этом на конкретных людей.

— Это, наверное, приезжие. Они отсюда выходили, со второго этажа, и быстренько вышли, пакеты взяли, два пакета и потом ушли туда... в сторону магазина, — припоминает пенсионерка.

Как звали тех самых подозрительных бывших соседей, уточнить она не может. О том, что коренные жители села называют «приезжими» всех жителей двухэтажки, она не слышала.

Жителей дома <nobr class="_">№ 2</nobr> ни в коем случае нельзя назвать маргиналами: они стараются поддерживать в доме чистоту и уют

Жителей дома № 2 ни в коем случае нельзя назвать маргиналами: они стараются поддерживать в доме чистоту и уют

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— Это или с соседней деревни кто-то приехал и выбросил, или со второго дома, — безапелляционно объявляет пожилой мужчина, который отказывается представиться. — У них эти сараюшки рядом же.

Предполагала, что мать погибших близнецов может жить не в Шагалове, и жительница села, которая рассказывала НГС о ЧП в Коченевском районе накануне:

— Не факт, что это местные жители сделали. У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести... Как минимум здесь две деревни, могли и оттуда привезти, — предположила женщина.

В радиусе 10 километров от Шагалова находятся четыре небольшие деревни численностью от нескольких десятков человек до 160 — Казаково, Федосово, Приозерный и Тропино. Информация о населении была актуальна на 2010 год.

У шагаловцев две основные версии: либо младенцев родила жительница соседского села, либо одна из жительниц дома <nobr class="_">№ 2</nobr>, которая давно съехала

У шагаловцев две основные версии: либо младенцев родила жительница соседского села, либо одна из жительниц дома № 2, которая давно съехала

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Кажется, единственный человек, вопросов к которому у следователей было не очень много, хозяин того самого сарая, где нашли скелеты.

— Спрашивали, не видел ли, чтобы кто ходил беременный, — говорит он. — Кого бы я мог видеть? Ездил в город постоянно на работу. Утром приезжал, вечером уезжал почти шесть лет. Мне неизвестно тут ничего. Без понятия просто.

В Шагалове хватает заброшенных зданий. Однако подходы к ним просматриваются куда лучше

В Шагалове хватает заброшенных зданий. Однако подходы к ним просматриваются куда лучше

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По информации источника НГС, младенцы, скелеты которых обнаружили на развалинах сарая, были доношенными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних детей).

— Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали накануне в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Ранее НГС писал о женщине, которая задушила дочь, а потом выпала из окна.

расследованиеубийство детейуголовное дело
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