Допросы, обыски и анализы на ДНК: как изменилась жизнь небольшого села, где нашли останки двух младенцев

Впрочем, довольно скоро выясняется, что «своими» шагаловские старожилы считают далеко не всех односельчан. Даже Татьяна Петровна, которая по работе сталкивается едва ли не со всеми местными жителями, некоторых не знает.

— В двухэтажке жильцы всё время меняются, новые заезжают, квартиры сдают, продают... Сейчас там все почти приезжие, — уточняет она.