Допросы, обыски и анализы на ДНК: как изменилась жизнь небольшого села, где нашли останки двух младенцев

В четверг, 21 апреля, подросток из села Шагалова Коченевского района заглянул в полуразрушенные сараи, вроде как в поисках металлолома. Но вместо этого нашел два крошечных скелета. Спустя короткое время в деревне появились десятки сотрудников Следственного комитета и полиции. Они осматривали место происшествия и поголовно брали анализ ДНК у жительниц села от 12 до 60 лет. Как произошедшее изменило жизнь небольшого села в 50 километрах от Новосибирска и кого подозревают его жители — в репортаже НГС.
Место трагедии
— Вот рядом здание двухэтажное, — едва дослушав вопрос о месте обнаружения останков, указывает в сторону центра продавщица из продуктового магазина, представившаяся Татьяной Петровной. И уточняет, — оно тут одно такое.
Двухэтажный дом на три подъезда (на каждой площадке по четыре квартиры) действительно имеет адрес Центральная, 2 и действительно является единственным многоквартирным домом на всё село. В паре минут неспешной ходьбы от него находится местная школа. Короткая дорога, соединяющая здания, представляет собой узкую тропинку через двор и пустырь, мимо заброшенных, полуразвалившихся сараев. Именно здесь и лежали детские скелеты.
— Своих мы всех знаем, их в принципе всех видать, — качает головой Татьяна Петровна в ответ на вопрос о том, кто мог быть матерью погибших детей. — Все [местные жители] в недоумении. Кто-то говорит: подкинули, но я думаю, зачем такие сложности... Может быть, кто-то в гости приезжал? Но в деревне нет вообще [конкретных] предположений. Она, получается, и на учете не состояла, и не наблюдалась.... тем более, сколько они там пролежали? Месяцев пять, шесть? Это ведь еще тепло было, живот-то видно должно было быть!
Впрочем, довольно скоро выясняется, что «своими» шагаловские старожилы считают далеко не всех односельчан. Даже Татьяна Петровна, которая по работе сталкивается едва ли не со всеми местными жителями, некоторых не знает.
— В двухэтажке жильцы всё время меняются, новые заезжают, квартиры сдают, продают... Сейчас там все почти приезжие, — уточняет она.
В 2007 году в Шаталове постоянно проживали 844 человека, в
Одна из таких «приезжих», молодая мама Анна Шелудько, въехала в квартиру на первом этаже дома
— Возвращаемся из магазина, а сын показывает фотки [скелетов], ему скинули. Все в шоке были, — вспоминает минувший четверг молодая женщина.
Вслед за любопытными детьми на развалины сараев пришли полицейские и следователи СК. Сначала местные, коченевские, потом подтянулись на спецмашинах специалисты из Новосибирска.
— Приходили, ДНК-материал брали, слюну, — охотно рассказывает Анна. — Особо ничего не говорят [полицейские], не распространяются. Сказали, тест будет делаться около недели, и всё. Пока вроде никого не нашли.
Источник НГС, знакомый с ходом расследования, уточнил, что неделя в этом случае — прогноз оптимистичный. Уже сейчас необходимо обработать более сотни образцов ДНК.
Анна не подходит на роль таинственной матери погибших детей еще и потому, что ее младшему сыну год и 2 месяца, а после родов молодой женщине пришлось долго восстанавливаться. Да и вообще, по ее словам, полгода назад она даже о существовании Шагалова не слышала.
Есть ли подозреваемые?
— Всё, от нас отстаньте, вы неправильно поняли! — встречает корреспондента НГС пожилая соседка Анны Шелудько. — Дочку мою обос...ли ни за что (оболгали и унизили. — Прим.ред.)! Она ни при чем, бедная девочка, а ее в газете прописали! Про нее и про мужа.
Выяснив, что НГС — не газета, пенсионерка меняет гнев на милость. Ее зовут Александра Михайловна, в дом
Месяц назад дочка Александры Михайловны, Татьяна, вместе с мужем вернулись в областной центр. Когда следователи стали искать потенциальную мать погибших детей, этот факт показался правоохранителям подозрительным.
— Так обидели ее, и мужа ни за что обидели... в газете написали про нее: по-до-зре-ва-е-мая! — негодует пенсионерка. — Милиция — ужасные люди! Здесь всё мне перевернули, обыск был капитальный, в рот мне запихивали эту... ДНК. Мне 70 лет без двух лет, у меня с 50 лет месячных нету, а они — анализ. Над нами всеми поиздевались.
По словам Александры Михайловны, ее дочь проверяли у гинеколога и даже на детекторе лжи. После этого официальные подозрения с Татьяны якобы сняли, но на выход публикации в загадочной «газете» и людские перетолки в селе это не повлияло.
Название издания пенсионерка припомнить не может, но похоже, имеет в виду «Комсомольскую правду»: накануне там опубликовали информацию о том, что следователи подозревают женщину 27 лет и мужчину 29 лет, которые раньше жили в Шагалове. Личные данные предполагаемых родителей погибших детей нигде не публиковались, но для того, чтобы вычислить бывшую соседку, селянам хватило и такого мизера.
На вопрос, кого подозревают, Александра Михайловна и ее муж в один голос повторяют мнение всех жителей села, побеседовавших с корреспондентом, но уже указывают при этом на конкретных людей.
— Это, наверное, приезжие. Они отсюда выходили, со второго этажа, и быстренько вышли, пакеты взяли, два пакета и потом ушли туда... в сторону магазина, — припоминает пенсионерка.
Как звали тех самых подозрительных бывших соседей, уточнить она не может. О том, что коренные жители села называют «приезжими» всех жителей двухэтажки, она не слышала.
— Это или с соседней деревни кто-то приехал и выбросил, или со второго дома, — безапелляционно объявляет пожилой мужчина, который отказывается представиться. — У них эти сараюшки рядом же.
Предполагала, что мать погибших близнецов может жить не в Шагалове, и жительница села, которая рассказывала НГС о ЧП в Коченевском районе накануне:
— Не факт, что это местные жители сделали. У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести... Как минимум здесь две деревни, могли и оттуда привезти, — предположила женщина.
В радиусе 10 километров от Шагалова находятся четыре небольшие деревни численностью от нескольких десятков человек до 160 — Казаково, Федосово, Приозерный и Тропино. Информация о населении была актуальна на 2010 год.
Кажется, единственный человек, вопросов к которому у следователей было не очень много, хозяин того самого сарая, где нашли скелеты.
— Спрашивали, не видел ли, чтобы кто ходил беременный, — говорит он. — Кого бы я мог видеть? Ездил в город постоянно на работу. Утром приезжал, вечером уезжал почти шесть лет. Мне неизвестно тут ничего. Без понятия просто.
По информации источника НГС, младенцы, скелеты которых обнаружили на развалинах сарая, были доношенными. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2
— Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали накануне в пресс-службе регионального следственного управления СК.
Ранее НГС писал о женщине, которая задушила дочь, а потом выпала из окна.