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СрочноОстанки двоих младенцев нашли под Новосибирском
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Останки двоих новорожденных младенцев нашли в селе под Новосибирском

Правоохранители ищут их мать

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Следователи СК ищут мать умерших детей

Следователи СК ищут мать умерших детей

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Скелетированные останки двоих новорожденных младенцев нашли в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области. Об этом сегодня, 24 апреля, НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Очень много людей работает там, прежде всего, из СК и полиции, — рассказал он.

Другой источник в правоохранительных органах уточнил НГС, что, по предварительным данным, скелеты нашлись в заброшенном доме, они там пролежали как минимум с осени 2021 года. На данный момент подозреваемых в деле пока нет.

Жительница села Шагалово, отказавшаяся представиться, сообщила НГС, что сотрудники правоохранительных органов сейчас берут анализы на ДНК у всех жителей села от 12 до 60 лет. По ее словам, жители Шагалово никого из местных не подозревают.

— Нет, такого, [чтобы видели беременную женщину, а потом ребенок куда-то исчез], нет, не видели. Да не факт, что это местные жители сделали. У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести... Как минимум здесь две деревни, могли и оттуда привезти, — предположила женщина.

НГС попытался связаться с представителями Шагаловского сельсовета, однако трубку в администрации взял сотрудник полиции. Подтверждать или опровергать обнаружение скелетов новорожденных детей он отказался.

В областном следственном управлении СКР отказались комментировать эту ситуацию.

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