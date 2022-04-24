Останки двоих новорожденных младенцев нашли в селе под Новосибирском
Правоохранители ищут их мать
Скелетированные останки двоих новорожденных младенцев нашли в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области. Об этом сегодня,
— Очень много людей работает там, прежде всего, из СК и полиции, — рассказал он.
Другой источник в правоохранительных органах уточнил НГС, что, по предварительным данным, скелеты нашлись в заброшенном доме, они там пролежали как минимум с осени
Жительница села Шагалово, отказавшаяся представиться, сообщила НГС, что сотрудники правоохранительных органов сейчас берут анализы на ДНК у всех жителей села от 12 до
— Нет, такого, [чтобы видели беременную женщину, а потом ребенок куда-то исчез], нет, не видели. Да не факт, что это местные жители сделали. У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести... Как минимум здесь две деревни, могли и оттуда привезти, — предположила женщина.
НГС попытался связаться с представителями Шагаловского сельсовета, однако трубку в администрации взял сотрудник полиции. Подтверждать или опровергать обнаружение скелетов новорожденных детей он отказался.
В областном следственном управлении СКР отказались комментировать эту ситуацию.