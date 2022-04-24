Останки двоих новорожденных младенцев нашли в селе под Новосибирском

Скелетированные останки двоих новорожденных младенцев нашли в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области. Об этом сегодня, 24 апреля , НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Очень много людей работает там, прежде всего, из СК и полиции, — рассказал он.