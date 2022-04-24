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СрочноУголовное дело возбуждено по факту гибели детей
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух младенцев под Новосибирском

Останки новорожденных детей нашли в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района

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Представители СК официально прокомментировали историю с обнаружением останков детей

Представители СК официально прокомментировали историю с обнаружением останков детей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двоих младенцев в селе Шагалово в Коченевском районе Новосибирской области.

— В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Скелетированные останки двух младенцев нашли накануне в центре села Шагалово. Как рассказали источники НГС, в деревне работает большое количество следователей и полицейских, которые ищут мать умерших детей. Для этого у всех местных жительниц в возрасте от 12 до 60 лет берут образцы ДНК.

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