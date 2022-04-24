Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух младенцев под Новосибирском
Останки новорожденных детей нашли в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двоих младенцев в селе Шагалово в Коченевском районе Новосибирской области.
— В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Скелетированные останки двух младенцев нашли накануне в центре села Шагалово. Как рассказали источники НГС, в деревне работает большое количество следователей и полицейских, которые ищут мать умерших детей. Для этого у всех местных жительниц в возрасте от 12 до 60 лет берут образцы ДНК.