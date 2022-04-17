«Сварила борщ и ушла»: жительница Казахстана пропала в Бердске

В Новосибирской области, в Бердске, пропала 61-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Шкарупы неизвестно с 16 апреля . Волонтеры «ЛизаАлерт» выехали на поиски женщины.

— Жительница Казахстана приехала весной этого года в Новосибирск. Проживала у родных, потом сварила борщ и ушла из дома в неизвестном направлении. Города не знает, в городе не ориентируется. Самостоятельно с момента приезда никуда не уходила. На данный момент информации о причинах ее ухода из дома нет никакой, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

