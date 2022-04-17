«Сварила борщ и ушла»: жительница Казахстана пропала в Бердске
На поиски женщины выехали волонтеры «ЛизаАлерт»
В Новосибирской области, в Бердске, пропала
— Жительница Казахстана приехала весной этого года в Новосибирск. Проживала у родных, потом сварила борщ и ушла из дома в неизвестном направлении. Города не знает, в городе не ориентируется. Самостоятельно с момента приезда никуда не уходила. На данный момент информации о причинах ее ухода из дома нет никакой, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост женщины — 160 сантиметров, глаза серые. Волосы у нее седые, короткая стрижка. Когда уходила, была одета в светло-бежевую удлиненную куртку, серо-голубую кофту, темно-серые брюки, черные ботинки.
В Ленинском районе Новосибирска пропала