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«Сварила борщ и ушла»: жительница Казахстана пропала в Бердске

На поиски женщины выехали волонтеры «ЛизаАлерт»

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Женщина пропала <nobr class="_">16 апреля</nobr>

Женщина пропала 16 апреля

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В Новосибирской области, в Бердске, пропала 61-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Шкарупы неизвестно с 16 апреля. Волонтеры «ЛизаАлерт» выехали на поиски женщины.

— Жительница Казахстана приехала весной этого года в Новосибирск. Проживала у родных, потом сварила борщ и ушла из дома в неизвестном направлении. Города не знает, в городе не ориентируется. Самостоятельно с момента приезда никуда не уходила. На данный момент информации о причинах ее ухода из дома нет никакой, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост женщины — 160 сантиметров, глаза серые. Волосы у нее седые, короткая стрижка. Когда уходила, была одета в светло-бежевую удлиненную куртку, серо-голубую кофту, темно-серые брюки, черные ботинки.

В Ленинском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка Яна Юмагулова. Ее местонахождение неизвестно с 9 марта 2022 года.

поискпропала«ЛизаАлерт»
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