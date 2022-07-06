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Скелетированные останки женщины обнаружили в Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Причины смерти выяснят во время судмедэкспертизы

Причины смерти выяснят во время судмедэкспертизы

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В районе рабочего поселка Коченево в Новосибирской области 3 июля обнаружили останки тела женщины. Следователи возбудили уголовное дело.

— В лесопосадке, расположенной в южном направлении от автомобильной дороги Коченево, обнаружено частично скелетированное тело человека. По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

По предварительной информации, останки принадлежат женщине, ее возраст устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят давность и причину смерти. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

В начале июня в Бердске волонтеры нашли останки человека. Это произошло во время поисков человека.

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