Скелетированные останки женщины обнаружили в Новосибирской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело
В районе рабочего поселка Коченево в Новосибирской области 3 июля обнаружили останки тела женщины. Следователи возбудили уголовное дело.
— В лесопосадке, расположенной в южном направлении от автомобильной дороги Коченево, обнаружено частично скелетированное тело человека. По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.
По предварительной информации, останки принадлежат женщине, ее возраст устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят давность и причину смерти. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
В начале июня в Бердске волонтеры нашли останки человека. Это произошло во время поисков человека.