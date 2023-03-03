Мать погибших на пожаре детей предстанет перед судом в Новосибирске — расследование дела закончено

Дело матери двоих детей, погибших на пожаре в Первомайском районе Новосибирска, передали в суд. Об этом 2 марта 2023 года рассказали в областной прокуратуре.
По данным ведомства, из-за аморального образа жизни матери дети жили в антисанитарных условиях и часто оставались с малознакомыми людьми, также женщина не обеспечивала их одеждой по сезону, медицинской помощью и подходящими для малышей продуктами.
20 декабря, по версии следствия, 19-летняя няня позвонила матери и заявила, что собирается уйти из дома, но мать в итоге к детям не пришла.
— Отказалась вернуться к месту их пребывания, сославшись на усталость и желание отдохнуть, после чего легла спать и не отвечала на входящие звонки, — рассказали в облпрокуратуре, уточнив, что дело происходило в первой половине дня.
В тот же день в частном доме, где без присмотра находились дети, начался пожар, оба ребенка погибли.
Дело рассмотрят в Первомайском районном суде, женщине грозит до трех лет лишения свободы.
В начале недели следователи закончили работу над другим уголовным делом, возбужденным после этой трагедии. В суд передали материалы на няню, которая бросила своих подопечных без присмотра. Ее обвинили в причинении смерти по неосторожности.