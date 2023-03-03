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Тема дняМать будут судить за гибель детей в пожаре
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Мать погибших на пожаре детей предстанет перед судом в Новосибирске — расследование дела закончено

Женщину обвинили в неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности

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Дело рассмотрят в Первомайском суде

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Дело матери двоих детей, погибших на пожаре в Первомайском районе Новосибирска, передали в суд. Об этом 2 марта 2023 года рассказали в областной прокуратуре.

Пожар в частном доме, где жила семья, произошел 20 декабря 2022 года, в момент возгорания дети оставались дома одни. Их маму обвинили по статье 125 УК РФ — оставление в опасности — и статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным ведомства, из-за аморального образа жизни матери дети жили в антисанитарных условиях и часто оставались с малознакомыми людьми, также женщина не обеспечивала их одеждой по сезону, медицинской помощью и подходящими для малышей продуктами.

20 декабря, по версии следствия, 19-летняя няня позвонила матери и заявила, что собирается уйти из дома, но мать в итоге к детям не пришла.

— Отказалась вернуться к месту их пребывания, сославшись на усталость и желание отдохнуть, после чего легла спать и не отвечала на входящие звонки, — рассказали в облпрокуратуре, уточнив, что дело происходило в первой половине дня.

В тот же день в частном доме, где без присмотра находились дети, начался пожар, оба ребенка погибли.

Дело рассмотрят в Первомайском районном суде, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В начале недели следователи закончили работу над другим уголовным делом, возбужденным после этой трагедии. В суд передали материалы на няню, которая бросила своих подопечных без присмотра. Ее обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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