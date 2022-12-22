Семья переехала в Новосибирск в ноябре: подробности гибели двух малышей в пожаре

Как сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Надежда Болтенко, семья переехала в Новосибирск в ноябре из Тогучинского района. Несколько раз они переезжали в разные районы города.

— В день, когда случился пожар, малолетние дети продолжительное время были в квартире без присмотра взрослых, — отметила Надежда Болтенко.