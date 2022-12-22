Семья переехала в Новосибирск в ноябре: подробности гибели двух малышей в пожаре

Два ребенка возрастом 1 и 2 года погибли в пожаре в Первомайском районе Новосибирска из-за отравления угарным газом. В день трагедии дети были дома одни. Пожар произошел
Как сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Надежда Болтенко, семья переехала в Новосибирск в ноябре из Тогучинского района. Несколько раз они переезжали в разные районы города.
— В день, когда случился пожар, малолетние дети продолжительное время были в квартире без присмотра взрослых, — отметила Надежда Болтенко.
Как ранее объяснила НГС омбудсмен, пожар произошел на первом этаже пятиэтажного дома, детям было 1 и 2 года. Сейчас Болтенко направила запросы для уточнения данных о семье в администрацию Тогучинского района.
После трагедии следователи начали проверку, а прокуратура выяснит, в каких условиях воспитывались дети.