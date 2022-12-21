Прокуратура проверит новосибирскую семью с двумя погибшими в пожаре детьми

Новосибирская прокуратура проверит условия, в которых воспитывались погибшие накануне в Первомайском районе дети.
— [Также] даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы, — сообщил представитель надзорного ведомства.
Трагедия произошла 20 декабря в жилом доме на улице Грунтовой. В квартире на первом этаже произошло возгорание, в результате от отравления угарным газом погибли двое детей в возрасте
В тот же день в Куйбышевском районе пожарные спасли четверых маленьких детей от