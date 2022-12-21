СЕЙЧАС -13°С
Пробки 4/10
usd 69.00
eur 73.34
Тема дняНенужное наследство миллионера
Все новости
Все новости

Прокуратура проверит новосибирскую семью с двумя погибшими в пожаре детьми

Малыши возрастом 1 и 2 года задохнулись угарным газом, когда были дома одни

2 162

На месте ЧП работали пожарные

Поделиться

Новосибирская прокуратура проверит условия, в которых воспитывались погибшие накануне в Первомайском районе дети.

— [Также] даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы, — сообщил представитель надзорного ведомства.

Трагедия произошла 20 декабря в жилом доме на улице Грунтовой. В квартире на первом этаже произошло возгорание, в результате от отравления угарным газом погибли двое детей в возрасте 1 года и 2 лет. По словам детского омбудсмена Надежды Болтенко, семья снимала квартиру, а в момент возникновения пожара малыши находились дома одни.

В тот же день в Куйбышевском районе пожарные спасли четверых маленьких детей от 1 года до 8 лет, которые остались одни в задымленном доме. Пожар произошел из-за того, что загорелась бумага, которая оказалась на печке.

По теме

В пожаре погибли детиПогибли детиПожарПроверкаСемьяПрокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter