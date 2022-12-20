Четверых маленьких детей нашли в задымленном доме в Новосибирской области

В Куйбышевском районе Новосибирской области четверо маленьких детей остались одни в задымленном доме. Их спасли пожарные.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сегодня ночью в 01:18 поступил сигнал с пожарного извещателя, который был установлен в доме многодетной семьи. На момент задымления в доме находилось четыре ребенка от одного года до восьми лет без присмотра взрослых.
— Задымление произошло из-за того, что на печном литье растопленной печи лежала бумага. В доме было всё закрыто — и окна, и двери. Дети могли просто задохнуться, — сообщила начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому району управления МЧС России по НСО Юлия Стрельцова.
Пожарные ликвидировали источник задымления. Через несколько минут к месту приехали родители, с ними провели профилактическую беседу.
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