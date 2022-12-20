Четверых маленьких детей нашли в задымленном доме в Новосибирской области

В Куйбышевском районе Новосибирской области четверо маленьких детей остались одни в задымленном доме. Их спасли пожарные.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сегодня ночью в 01:18 поступил сигнал с пожарного извещателя, который был установлен в доме многодетной семьи. На момент задымления в доме находилось четыре ребенка от одного года до восьми лет без присмотра взрослых.