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Четверых маленьких детей нашли в задымленном доме в Новосибирской области

Родители оставили их одних ночью

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Задымление произошло из-за лежавшей бумаги на плите

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В Куйбышевском районе Новосибирской области четверо маленьких детей остались одни в задымленном доме. Их спасли пожарные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сегодня ночью в 01:18 поступил сигнал с пожарного извещателя, который был установлен в доме многодетной семьи. На момент задымления в доме находилось четыре ребенка от одного года до восьми лет без присмотра взрослых.

— Задымление произошло из-за того, что на печном литье растопленной печи лежала бумага. В доме было всё закрыто — и окна, и двери. Дети могли просто задохнуться, — сообщила начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому району управления МЧС России по НСО Юлия Стрельцова.

Пожарные ликвидировали источник задымления. Через несколько минут к месту приехали родители, с ними провели профилактическую беседу.

Недавно мы писали о том, что в частном доме у Плехановского жилмассива погибли два человека, после случившегося следователи начали проверку.

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