«Были оставлены одни»: СКР возбудил дело об убийстве после смерти двоих детей в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре двух маленьких детей в Новосибирске. Трагедия произошла днем
— По данным следствия, произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме. Установлено, что при пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Назначены все необходимые экспертизы.
Также новосибирская прокуратура проверит условия, в которых воспитывались дети.