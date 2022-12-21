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«Были оставлены одни»: СКР возбудил дело об убийстве после смерти двоих детей в Новосибирске

Малыши погибли при пожаре в квартире

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При пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка

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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре двух маленьких детей в Новосибирске. Трагедия произошла днем 20 декабря в Первомайском районе на улице Грунтовой.

— По данным следствия, произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме. Установлено, что при пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Назначены все необходимые экспертизы.

Также новосибирская прокуратура проверит условия, в которых воспитывались дети.

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