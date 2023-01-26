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Тема дняЗавели дело на мать двух детей, погибших в пожаре
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Под уголовное дело попала мать двух детей, погибших в пожаре, — она оставляла их малознакомым людям

Из-за трагического инцидента под стражей ранее оказалась няня

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Расследование дела о гибели на пожаре продолжается

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Следователи возбудили уголовное дело на мать погибших в пожаре детей возрастом 1 год и 2 года. Трагедия произошла 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска на улице Грунтовой. По версии следствия, мать оставляла детей без присмотра.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, с 29 сентября 2020 года по 20 декабря 2022 года мать оставляла двух детей с малознакомыми людьми. В течение двух лет дети находились в съемных квартирах, которые были в ненадлежащем санитарном состоянии.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), — отметили в пресс-службе.

Ранее Первомайский районный суд постановил заключить под стражу 19-летнюю няню. Она, по версии следствия, оставила маленьких детей одних в квартире. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователи собирают доказательство по уголовному делу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как мы писали ранее, семья переехала в город в ноябре из Тогучинского района и несколько раз меняла место жительства.

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