Под уголовное дело попала мать двух детей, погибших в пожаре, — она оставляла их малознакомым людям

Следователи возбудили уголовное дело на мать погибших в пожаре детей возрастом
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, с
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Ранее Первомайский районный суд постановил заключить под стражу
Следователи собирают доказательство по уголовному делу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как мы писали ранее, семья переехала в город в ноябре из Тогучинского района и несколько раз меняла место жительства.