Дело о смерти двух детей в пожаре передали в суд — обвиняется 19-летняя няня

Девушку обвиняют по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Прокуратура Новосибирской области подписала обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.