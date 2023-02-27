Дело о смерти двух детей в пожаре передали в суд — обвиняется 19-летняя няня

В Новосибирске дошло до суда дело
По данным следствия, с 14 декабря девушка за деньги приглядывала за двумя малолетними детьми.
— 20 декабря обвиняемая оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Девушку обвиняют по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Прокуратура Новосибирской области подписала обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В середине февраля в Новосибирске взорвался газ в доме на Линейной, 39. В трагедии погибли 15 человек.