Второе уголовное дело возбудили после смертельной аварии в Татарском районе, где погибла
7-летняя девочка
Следователи выяснят, как оказывали услугу по перевозке пассажиров
Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом в Татарском районе. На этот раз — по
Страшная авария произошла вчера,
— На момент ДТП в автобусе находилось не менее 14 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девочка, еще 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из которых были госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в областном следственном управлении СКР.
Вчера полицейские возбудили уголовное дело по
Сегодня к расследованию подключился СК. Следователи хотят понять, нет ли в организации пассажирских перевозок системных проблем.
— В рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, — рассказали в ведомстве.
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