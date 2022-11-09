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Второе уголовное дело возбудили после смертельной аварии в Татарском районе, где погибла 7-летняя девочка

Следователи выяснят, как оказывали услугу по перевозке пассажиров

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Водителя перевернувшегося автобуса задержали вчера вечером

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Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом в Татарском районе. На этот раз — по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Страшная авария произошла вчера, 8 ноября 2022 года. По информации полицейских, рейсовый пазик двигался по маршруту Татарск — Рождественка и по не установленной пока причине съехал в правый кювет дороги, после чего опрокинулся.

В аварии погибла <nobr class="_">7-летняя</nobr> девочка, еще <nobr class="_">7 человек</nobr> пострадали

В аварии погибла 7-летняя девочка, еще 7 человек пострадали

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— На момент ДТП в автобусе находилось не менее 14 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девочка, еще 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из которых были госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в областном следственном управлении СКР.

Вчера полицейские возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и задержали 40-летнего водителя автобуса. Правоохранители отметили, что, согласно результатам исследования, шофер был трезв. В ближайшее время Татарский районный суд решит вопрос о мере пресечения для него.

Водителя автобуса задержали вечером <nobr class="_">8 ноября</nobr>

Водителя автобуса задержали вечером 8 ноября

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Сегодня к расследованию подключился СК. Следователи хотят понять, нет ли в организации пассажирских перевозок системных проблем.

— В рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, — рассказали в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что сегодня рано утром в Искитиме 70-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе маму с двумя детьми. В результате аварии скончалась двухлетняя девочка.

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