Второе уголовное дело возбудили после смертельной аварии в Татарском районе, где погибла 7-летняя девочка

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом в Татарском районе. На этот раз — по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Страшная авария произошла вчера, 8 ноября 2022 года. По информации полицейских, рейсовый пазик двигался по маршруту Татарск — Рождественка и по не установленной пока причине съехал в правый кювет дороги, после чего опрокинулся.