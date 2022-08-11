Смерть Дмитрия Казакова подтвердили в ГУФСИН — его обвиняли в убийстве жены главврача искитимской ГКБ

Самоубийство Дмитрия Казакова, о котором рассказал НГС собственный источник вчера, 10 августа , официально подтвердили в областном главке ФСИН. Тело обвиняемого в серии убийств и разбойных нападений мужчины обнаружили за день до этого.



— 9 августа 2022 года в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области указанный обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни, — сообщил НГС начальник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля. — Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли.

