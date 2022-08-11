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Смерть Дмитрия Казакова подтвердили в ГУФСИН — его обвиняли в убийстве жены главврача искитимской ГКБ

Материалы по факту ЧП в следственном изоляторе направили в Следственный комитет

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Обвиняемый признал вину на следствии

Обвиняемый признал вину на следствии

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Самоубийство Дмитрия Казакова, о котором рассказал НГС собственный источник вчера, 10 августа, официально подтвердили в областном главке ФСИН. Тело обвиняемого в серии убийств и разбойных нападений мужчины обнаружили за день до этого.

— 9 августа 2022 года в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области указанный обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни, — сообщил НГС начальник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля. — Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли.

В ведомстве добавили, что материалы проверки по факту смерти обвиняемого Казакова переданы в областное Следственное управление СКР для дачи правовой оценки.

Накануне источник НГС рассказал, что Дмитрий Казаков высказывал намерения покончить с собой еще на стадии предварительного следствия. После того как его задержали в Томске, он признал вину.

Дмитрию Казакову грозило пожизненное заключение: его обвиняли в серии убийств и разбойных нападений, ранее мужчина уже был судим. Одним из самых громких преступлений, в которых обвиняли мужчину, было убийство 67-летней Людмилы Кайгородовой. Связанное бельевыми веревками тело пожилой женщины обнаружил 27 сентября 2020 года вернувшийся с охоты муж, из дома пропали деньги и ценные вещи.

8 июня 2021 года Дмитрия Казакова задержали в Томске и этапировали в Новосибирск. В ходе предварительного следствия он дал признательные показания, как убивал Людмилу Кайгородову.

Очередное заседание по делу Дмитрия Казакова должно пройти сегодня, 11 августа. Его судили вместе с двумя подельниками, которые не принимали участия в убийствах.

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