Смерть Дмитрия Казакова подтвердили в ГУФСИН — его обвиняли в убийстве жены главврача искитимской ГКБ
Материалы по факту ЧП в следственном изоляторе направили в Следственный комитет
Самоубийство Дмитрия Казакова, о котором рассказал НГС собственный источник вчера,
— 9 августа 2022 года в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области указанный обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни, — сообщил НГС начальник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля. — Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли.
В ведомстве добавили, что материалы проверки по факту смерти обвиняемого Казакова переданы в областное Следственное управление СКР для дачи правовой оценки.
Накануне источник НГС рассказал, что Дмитрий Казаков высказывал намерения покончить с собой еще на стадии предварительного следствия. После того как его задержали в Томске, он признал вину.
Дмитрию Казакову грозило пожизненное заключение: его обвиняли в серии убийств и разбойных нападений, ранее мужчина уже был судим. Одним из самых громких преступлений, в которых обвиняли мужчину, было убийство
8 июня 2021 года Дмитрия Казакова задержали в Томске и этапировали в Новосибирск. В ходе предварительного следствия он дал признательные показания, как убивал Людмилу Кайгородову.
Очередное заседание по делу Дмитрия Казакова должно пройти сегодня,