Зверски пытали: убили жену главврача больницы под Новосибирском

По информации источника НГС в правоохранительных органах, неизвестный проник в коттедж Кайгородовых, когда Людмила находилась дома одна. Перед смертью женщину пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Известно, что убийца вынес из дома много дорогих вещей. Предположительно, Людмилу Кайгородову убили с помощью ножа.

Алексей Кайгородов возглавляет Искитимскую центральную городскую больницу с 2003 года, его супруга Людмила Кайгородова работала в этой же больнице врачом-кардиологом, совсем недавно женщина вышла на пенсию.

Если вы знаете погибшую женщину или вам известны обстоятельства её смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру +7 953 775-22-29 . Можно анонимно.



В понедельник на Алтае нашли тело утонувшей туристки из Новосибирска — оно лежало на каменистой косе.

