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СрочноУбили жену главврача больницы в Искитиме

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Зверски пытали: убили жену главврача больницы под Новосибирском

Людмилу Кайгородову нашли мёртвой в собственном доме — следователи возбудили уголовное дело

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Перед смертью Людмилу Кайгородову пытали

Перед смертью Людмилу Кайгородову пытали

Жену главврача районной больницы убили в Новосибирской области

В Искитиме убили жену главного врача местной городской больницы Людмилу Кайгородову — информацию об этом НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.

Тело Людмилы Кайгородовой обнаружил её супруг Алексей Кайгородов, когда 27 сентября вернулся домой в коттедж в Набережном жилмассиве Искитима.

— В одном из домов Искитима было обнаружено тело женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации источника НГС в правоохранительных органах, неизвестный проник в коттедж Кайгородовых, когда Людмила находилась дома одна. Перед смертью женщину пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Известно, что убийца вынес из дома много дорогих вещей. Предположительно, Людмилу Кайгородову убили с помощью ножа.

Алексей Кайгородов возглавляет Искитимскую центральную городскую больницу с 2003 года, его супруга Людмила Кайгородова работала в этой же больнице врачом-кардиологом, совсем недавно женщина вышла на пенсию.

Если вы знаете погибшую женщину или вам известны обстоятельства её смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру +7 953 775-22-29. Можно анонимно.

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Искитимубийство
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