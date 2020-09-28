«Её мучили»: искитимский главврач разговаривал с женой по телефону незадолго до убийства

Главврач Центральной городской больницы Искитима Алексей Кайгородов рассказал корреспонденту НГС, как нашёл свою супругу мёртвой.

По версии следствия, Людмилу Кайгородову убили в ночь с 26 на 27 сентября. Сообщение в полицию поступило днём 27 сентября от Алексея Кайгородова, который только что вернулся из Убинского района, куда ездил поохотиться.

— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но я поздно приехал, переночевал, поздно мы вернулись с охоты. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказал мужчина.

