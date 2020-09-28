«Её мучили»: искитимский главврач разговаривал с женой по телефону незадолго до убийства

Искитимский главврач задержался на охоте перед смертью жены
Главврач Центральной городской больницы Искитима Алексей Кайгородов рассказал корреспонденту НГС, как нашёл свою супругу мёртвой.
По версии следствия, Людмилу Кайгородову убили в ночь с 26 на 27 сентября. Сообщение в полицию поступило днём 27 сентября от Алексея Кайгородова, который только что вернулся из Убинского района, куда ездил поохотиться.
— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но я поздно приехал, переночевал, поздно мы вернулись с охоты. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказал мужчина.
По его словам, убийцы вынесли из дома сейф и украшения. Точную сумму похищенных средств он не смог назвать, пояснил лишь, что это около миллиона рублей.
— Все говорят о каких-то миллионах, я читаю в интернете, вижу, что пишут. Но какие миллионы? Это были невеликие деньги. За такие деньги не убивают. Ну а дальше её, видимо, мучили, требовали сказать, где закопанные клады. Её пытали, полиция установила этот факт. Наверное, работали профессионалы, судя по тому, как попали. Но как попали в дом — даже не буду говорить, это не моего ума дело, — добавил главврач.
Следователи пока опровергают информацию о пытках, однако уточняют, что перед смертью женщину связали бельевыми верёвками. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем».