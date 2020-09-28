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Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

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«Её мучили»: искитимский главврач разговаривал с женой по телефону незадолго до убийства

Алексей Кайгородов уверен, что «работали профессионалы». Мы поговорили с ним

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Алексей Кайгородов до сих пор не может прийти с себя

Алексей Кайгородов до сих пор не может прийти с себя

Искитимский главврач задержался на охоте перед смертью жены

Главврач Центральной городской больницы Искитима Алексей Кайгородов рассказал корреспонденту НГС, как нашёл свою супругу мёртвой.

По версии следствия, Людмилу Кайгородову убили в ночь с 26 на 27 сентября. Сообщение в полицию поступило днём 27 сентября от Алексея Кайгородова, который только что вернулся из Убинского района, куда ездил поохотиться.

— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но я поздно приехал, переночевал, поздно мы вернулись с охоты. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказал мужчина.

СЮЖЕТ

Убийство жены главврача в Искитиме

По его словам, убийцы вынесли из дома сейф и украшения. Точную сумму похищенных средств он не смог назвать, пояснил лишь, что это около миллиона рублей.

— Все говорят о каких-то миллионах, я читаю в интернете, вижу, что пишут. Но какие миллионы? Это были невеликие деньги. За такие деньги не убивают. Ну а дальше её, видимо, мучили, требовали сказать, где закопанные клады. Её пытали, полиция установила этот факт. Наверное, работали профессионалы, судя по тому, как попали. Но как попали в дом — даже не буду говорить, это не моего ума дело, — добавил главврач.

Следователи пока опровергают информацию о пытках, однако уточняют, что перед смертью женщину связали бельевыми верёвками. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем».

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