Связали бельевыми верёвками: есть минимум две версии убийства жены главврача под Новосибирском

Названы несколько версий убийства жены главврача под Новосибирском
Следователи в Новосибирской области рассматривают несколько версий убийства Людмилы Кайгородовой — жены главного врача Искитимской городской больницы Алексея Кайгородова.
Как сообщил руководитель следственного отдела СУ СК по Искитимскому району Борис Монаенков, тело убитой женщины нашёл её муж — в частном доме в Искитиме.
— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми верёвками, — пояснил Борис Монаенков.
Ранее сообщалось, что убитую женщину пытали перед смертью — руководитель следственного отдела эту информацию опроверг.
Борис Монаенков не смог назвать точную сумму похищенных средств, пояснив, что это предстоит ещё установить следствию. На вопрос о том, было ли это убийство из корыстных мотивов или заказное убийство, следователь заявил, что рассматриваются все версии.
— Конкретика пока выясняется. Известно, что собака находилась в вольере, а место проникновения — через калитку или через забор — ещё предстоит установить, — добавил следователь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О смерти Людмилы Кайгородовой стало известно сегодня утром, предположительно, по информации источника в правоохранительных органах, её убили с помощью ножа.
Обновлено. Журналист НГС поговорила с мужем убитой женщины. Он рассказал, что незадолго до трагедии разговаривал с ней по телефону.