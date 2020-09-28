Связали бельевыми верёвками: есть минимум две версии убийства жены главврача под Новосибирском

Ранее сообщалось, что убитую женщину пытали перед смертью — руководитель следственного отдела эту информацию опроверг.

Борис Монаенков не смог назвать точную сумму похищенных средств, пояснив, что это предстоит ещё установить следствию. На вопрос о том, было ли это убийство из корыстных мотивов или заказное убийство, следователь заявил, что рассматриваются все версии.



— Конкретика пока выясняется. Известно, что собака находилась в вольере, а место проникновения — через калитку или через забор — ещё предстоит установить, — добавил следователь.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



О смерти Людмилы Кайгородовой стало известно сегодня утром, предположительно, по информации источника в правоохранительных органах, её убили с помощью ножа.

Обновлено. Журналист НГС поговорила с мужем убитой женщины. Он рассказал, что незадолго до трагедии разговаривал с ней по телефону.