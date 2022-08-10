Убийца жены главврача искитимской городской больницы покончил с собой в СИЗО
Дмитрия Казакова обвиняли в убийстве, серии разбойных нападений и краже, ему грозило пожизненное лишение свободы
Предполагаемый убийца Людмилы Кайгородовой, жены главного врача искитимской городской больницы покончил с собой в СИЗО вчера, 9 августа, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Он давно высказывался о подобных намерениях, еще на предварительном следствии, — добавил источник.
Дмитрию Казакову грозило пожизненное заключение: его обвиняли в серии убийств и разбойных нападений, ранее мужчина уже был судим. Одним из самых громких преступлений, в которых обвиняли мужчину, было убийство 67-летней Людмилы Кайгородовой, Связанное бельевыми веревками тело пожилой женщины обнаружил 27 сентября 2020 года вернувшийся с охоты муж, из дома пропали деньги и ценные вещи.
На месте преступления следователи обнаружили генетические следы предполагаемого убийцы и объявили его в федеральный и международный розыск. Однако к тому моменту фигурант уже покинул Новосибирск и уехал в соседний регион:
— В июне 2021 года в Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства, рассказали следователи о ходе разбирательства, — проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск.
8 июня 2021 года Дмитрия Казакова задержали в Томске и этапировали в Новосибирск. В ходе предварительного следствия он дал признательные показания, как убивал Людмилу Кайгородову.
Очередное заседание по делу Дмитрий Казакова назначено на четверг, 11 августа 2022. Его судили вместе с двумя подельниками, которые не принимали участие в убийствах.
Недавно НГС писал о том, что в Бердске несовершеннолетнюю девушку заподозрили в убийстве собственной матери.