Убийца жены главврача искитимской городской больницы покончил с собой в СИЗО

Предполагаемый убийца Людмилы Кайгородовой, жены главного врача искитимской городской больницы покончил с собой в СИЗО вчера, 9 августа, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



— Он давно высказывался о подобных намерениях, еще на предварительном следствии, — добавил источник.

Дмитрию Казакову грозило пожизненное заключение: его обвиняли в серии убийств и разбойных нападений, ранее мужчина уже был судим. Одним из самых громких преступлений, в которых обвиняли мужчину, было убийство 67-летней Людмилы Кайгородовой, Связанное бельевыми веревками тело пожилой женщины обнаружил 27 сентября 2020 года вернувшийся с охоты муж, из дома пропали деньги и ценные вещи.