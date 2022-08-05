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В Бердске несовершеннолетнюю девушку заподозрили в убийстве матери

Следователи возбудили уголовное дело

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Девочке грозит до 10 лет колонии

Девочке грозит до 10 лет колонии

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В Бердске 30 июля несовершеннолетняя девушка нанесла смертельные ножевые ранения своей матери. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области:

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», проводится предварительное расследование, — сообщила врио старшего помощника по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по Новосибирской области Татьяна Дмитриева.

Преступление активно обсуждают местные жители — сообщение о нем разошлось по городским пабликам («Бердск Онлайн», «Подслушано Бердск»).

Ранее НГС писал про убийство наркоторговца, которое попало на камеры оперативников.

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