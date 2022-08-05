В Бердске несовершеннолетнюю девушку заподозрили в убийстве матери
Следователи возбудили уголовное дело
В Бердске 30 июля несовершеннолетняя девушка нанесла смертельные ножевые ранения своей матери. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области:
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», проводится предварительное расследование, — сообщила врио старшего помощника по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по Новосибирской области Татьяна Дмитриева.
Преступление активно обсуждают местные жители — сообщение о нем разошлось по городским пабликам («Бердск Онлайн», «Подслушано Бердск»).
Ранее НГС писал про убийство наркоторговца, которое попало на камеры оперативников.