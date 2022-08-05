В левобережье двое наркоторговцев убили третьего прямо под камерами оперативников

Новосибирский областной суд приговорил двоих молодых людей за распространение наркотиков и убийство своего подельника. На двоих фигуранты получили 41 год колонии строгого режима, приговор был вынесен 3 августа .

История произошла в середине мая 2020-го в Ленинском районе Новосибирска. В тот день трое молодых людей фасовали в гараже наркотики, которые планировали продать через интернет. На счету компании уже были два покушения на сбыт мефедрона: крупные партии наркотиков подельники прятали в тайниках, чтобы продать бесконтактным способом через интернет. Двое из троих фигурантов, по информации прокуратуры, были знакомы с юности, но старая дружба не помешала им поссориться из-за незаконных доходов.

