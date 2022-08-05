СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 60.26
eur 61.09
Тема дняКрасотки на сапах посреди Оби
Все новости
Все новости

В левобережье двое наркоторговцев убили третьего прямо под камерами оперативников

Недавно суд огласил им приговор

2 286
Следующие 20 лет убийцы проведут за решеткой

Следующие 20 лет убийцы проведут за решеткой

Поделиться

Новосибирский областной суд приговорил двоих молодых людей за распространение наркотиков и убийство своего подельника. На двоих фигуранты получили 41 год колонии строгого режима, приговор был вынесен 3 августа.

История произошла в середине мая 2020-го в Ленинском районе Новосибирска. В тот день трое молодых людей фасовали в гараже наркотики, которые планировали продать через интернет. На счету компании уже были два покушения на сбыт мефедрона: крупные партии наркотиков подельники прятали в тайниках, чтобы продать бесконтактным способом через интернет. Двое из троих фигурантов, по информации прокуратуры, были знакомы с юности, но старая дружба не помешала им поссориться из-за незаконных доходов.

— На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 14 мая 2020 года в помещении гаража, расположенного на улице Широкой в Ленинском районе, принадлежащего одному из обвиняемых, где они хранили наркотические средства, совершили убийство 25-летнего фигуранта по делу, а затем один из обвиняемых похитил принадлежащий потерпевшему мобильный телефон, — прокомментировали обстоятельства дела в областном следственном управлении СКР.

Кроме того, в ходе производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу по месту жительства одного из обвиняемых были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья, а также наркотические средства в значительном размере — их он приобрел для личного употребления.

Как рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей Новосибирской облпрокуратуры Мария Шеин, сначала в подельника один из приятелей дважды выстрелил, затем в ход пошли нож и бейсбольная бита. Посторонних свидетелей в гараже появиться не могло, но убийство удалось раскрыть буквально в режиме реального времени. За наркоторговцами давно следили оперативники, собиравшие доказательную базу по уголовному делу о распространении наркотиков. В гаражном боксе были установлены скрытые камеры.

На следствии и в судебном заседании обвиняемый Евгений Волокитин и Владимир Миронов заявляли, что не пытались торговать мефедроном. Миронов также не соглашался с обвинениями в краже мобильника и хранении оружия и наркотиков для личного употребления (и то и другое оперативники обнаружили у него дома в ходе обыска уже после убийства). Вину в совершении убийства приятели признали частично: якобы они не планировали разделаться со своим подельником и всё вышло случайно. Тем не менее доказательств оказалось достаточно, чтобы признать обоих фигурантов виновными по всем статьям.

— Волокитин осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, а Миронов осужден на 21 год лишения свободы также в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, — рассказала государственный обвинитель. — Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших, это мать и неофициальная супруга.

Каждому из осужденных предстоит выплатить им по полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На то чтобы обжаловать приговор, у фигурантов есть 10 дней.

В июле НГС писал о жестоком убийстве 17-летней девушки. Обвиняемый в ее убийстве долгое время преследовал юную возлюбленную, потом зарезал ее, а на аресте заявил журналистам, что хотел жениться на любимой, но та ему якобы изменила.

По теме

НаркоторговляПриговорУбийство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2