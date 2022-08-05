В левобережье двое наркоторговцев убили третьего прямо под камерами оперативников
Недавно суд огласил им приговор
Новосибирский областной суд приговорил двоих молодых людей за распространение наркотиков и убийство своего подельника. На двоих фигуранты получили 41 год колонии строгого режима, приговор был вынесен
История произошла в середине мая
— На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
Кроме того, в ходе производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу по месту жительства одного из обвиняемых были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья, а также наркотические средства в значительном размере — их он приобрел для личного употребления.
Как рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей Новосибирской облпрокуратуры Мария Шеин, сначала в подельника один из приятелей дважды выстрелил, затем в ход пошли нож и бейсбольная бита. Посторонних свидетелей в гараже появиться не могло, но убийство удалось раскрыть буквально в режиме реального времени. За наркоторговцами давно следили оперативники, собиравшие доказательную базу по уголовному делу о распространении наркотиков. В гаражном боксе были установлены скрытые камеры.
На следствии и в судебном заседании обвиняемый Евгений Волокитин и Владимир Миронов заявляли, что не пытались торговать мефедроном. Миронов также не соглашался с обвинениями в краже мобильника и хранении оружия и наркотиков для личного употребления (и то и другое оперативники обнаружили у него дома в ходе обыска уже после убийства). Вину в совершении убийства приятели признали частично: якобы они не планировали разделаться со своим подельником и всё вышло случайно. Тем не менее доказательств оказалось достаточно, чтобы признать обоих фигурантов виновными по всем статьям.
— Волокитин осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на
Каждому из осужденных предстоит выплатить им по полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На то чтобы обжаловать приговор, у фигурантов есть 10 дней.
В июле НГС писал о жестоком убийстве 17-летней девушки. Обвиняемый в ее убийстве долгое время преследовал юную возлюбленную, потом зарезал ее, а на аресте заявил журналистам, что хотел жениться на любимой, но та ему якобы изменила.