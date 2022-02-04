Убийство жены главврача искитимской ЦГБ: обвиняемый показал на видео, как совершил преступление

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела об убийстве жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой. Об этом сообщил Следственный комитет.

Судить будут 49-летнего жителя Искитима. Во время расследования дела выяснилось, что мужчина причастен к шести убийствам с мая 2009 года по июнь 2021 года. В том числе — к убийству жены главного врача искитимской ЦГБ.

В марте 2020 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы и не имел постоянного источника дохода. В июне он обокрал квартиру в Искитиме — забрал деньги и украшения.