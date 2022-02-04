Убийство жены главврача искитимской ЦГБ: обвиняемый показал на видео, как совершил преступление

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела об убийстве жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой. Об этом сообщил Следственный комитет.
Судить будут 49-летнего жителя Искитима. Во время расследования дела выяснилось, что мужчина причастен к шести убийствам с мая 2009 года по июнь 2021 года. В том числе — к убийству жены главного врача искитимской ЦГБ.
В марте 2020 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы и не имел постоянного источника дохода. В июне он обокрал квартиру в Искитиме — забрал деньги и украшения.
— После чего осенью 2020 года, достоверно зная о месте проживания главного врача ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ», проник в один из жилых домов города Искитима Новосибирской области, где в корыстных целях совершил убийство 66-летней женщины, — сообщили в СК.
Затем, как предполагает следствие, он похитил из дома личные вещи убитой и ее мужа и скрылся.
Следователям удалось обнаружить генотип преступника, которого объявили в федеральный и международный розыск.
— В июне 2021 года в Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск, — добавили следователи.
Спустя месяц обвиняемого задержали в Томске. На допросе он признал причастность к обоим убийствам и рассказал о преступлениях, совершенных ранее. Согласно его показаниям, с 2009 по 2011 год мужчина совершил 4 убийства на территории Новосибирской области.
Следователи опубликовали видео, на котором обвиняемый рассказывает, как совершил преступление в доме главврача.
— Им были совершены разбойные нападения на крупные коммерческие организации, в ходе которых он убивал сторожей и совершал хищения денежных средств. Проверяя показания обвиняемого о его причастности к совершенным ранее преступлениям, следователям удалось установить, что все они имели схожий почерк: все преступления совершены в ночное время, с проникновением в помещения посредством отжатия створок пластиковых окон, расположенных не выше
Еще одним признаком преступлений было то, что он связывал своих жертв и убивал их множественными ударами в голову.
Мужчину обвиняют в серии убийств, совершенных из корыстных побуждений (
67-летнюю Людмилу Кайгородову нашли мертвой в сентябре прошлого года. Следователи установили, что перед смертью ее пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Супруг убитой Алексей Кайгородов тогда рассказал НГС, о чем незадолго до трагедии разговаривал с женой по телефону.