Задержан убийца жены главврача искитимской больницы

В Томске задержан подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской районной больницы Людмилы Кайгородовой, сообщает пресс-центр МВД РФ. Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. У него нашли приспособления, с помощью которых он проник в квартиру потерпевшей и после пыток украл около 1 миллиона рублей и украшения.

Также следователи установили, что задержанный причастен к совершению аналогичного преступления в Томске. Тогда его жертвой стал 60-летний мужчина, которого убили, а из его дома украли сейф с деньгами.