Задержан убийца жены главврача искитимской больницы

Поймали убийцу жены главврача искитимской больницы
В Томске задержан подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской районной больницы Людмилы Кайгородовой, сообщает пресс-центр МВД РФ. Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался
Также следователи установили, что задержанный причастен к совершению аналогичного преступления в Томске. Тогда его жертвой стал
— По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон. Следственными управлениями СК России по Новосибирской и Томской областям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В мае подозреваемый был объявлен в международный розыск.