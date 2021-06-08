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Задержан убийца жены главврача искитимской больницы

Его объявили в международный розыск, но задержали в соседнем регионе

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Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии

Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии

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Поймали убийцу жены главврача искитимской больницы

В Томске задержан подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской районной больницы Людмилы Кайгородовой, сообщает пресс-центр МВД РФ. Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. У него нашли приспособления, с помощью которых он проник в квартиру потерпевшей и после пыток украл около 1 миллиона рублей и украшения.

Также следователи установили, что задержанный причастен к совершению аналогичного преступления в Томске. Тогда его жертвой стал 60-летний мужчина, которого убили, а из его дома украли сейф с деньгами.

— По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон. Следственными управлениями СК России по Новосибирской и Томской областям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

СЮЖЕТ

Убийство жены главврача в Искитиме

67-летнюю Людмилу Кайгородову нашли мертвой в сентябре прошлого года. Следователи установили, что перед смертью ее пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Супруг убитой Алексей Кайгородов тогда рассказал НГС, о чем незадолго до трагедии разговаривал с женой по телефону.

В мае подозреваемый был объявлен в международный розыск.

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Искитимзадержан подозреваемыйубийство
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