Убийцу жены главврача искитимской больницы арестовали в Томске — преступник признал вину

В Томске суд арестовал предполагаемого убийцу жены главного врача искитимской ЦРБ Людмилы Кайгородовой. 67-летнюю Людмилу Кайгородову нашли мертвой в сентябре прошлого года. Следователи установили, что перед смертью ее пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Супруг убитой Алексей Кайгородов тогда рассказал НГС, о чем незадолго до трагедии разговаривал с женой по телефону. Вчера стало известно о задержании подозреваемого.

По информации СК РФ, ему вменяют еще одно убийство, сопряженное с разбоем — считается, что он расправился с охранником Томской домостроительной компании (ТДСК) и вынес из кассы более 600 тысяч рублей. Тело сотрудника с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 июня в административном здании компании.