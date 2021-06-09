Убийцу жены главврача искитимской больницы арестовали в Томске — преступник признал вину

Суд арестовал убийцу Людмилы Кайгородовой в Томске
В Томске суд арестовал предполагаемого убийцу жены главного врача искитимской ЦРБ Людмилы Кайгородовой. 67-летнюю Людмилу Кайгородову нашли мертвой в сентябре прошлого года. Следователи установили, что перед смертью ее пытали, чтобы узнать, где находятся ценные вещи. Супруг убитой Алексей Кайгородов тогда рассказал НГС, о чем незадолго до трагедии разговаривал с женой по телефону. Вчера стало известно о задержании подозреваемого.
По информации СК РФ, ему вменяют еще одно убийство, сопряженное с разбоем — считается, что он расправился с охранником Томской домостроительной компании (ТДСК) и вынес из кассы более 600 тысяч рублей. Тело сотрудника с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 июня в административном здании компании.
— По факту убийства охранника было возбуждено уголовное дело п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Томской области было установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении убийства в Новосибирской области, — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Подозреваемый был задержан сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии. При обысках в его квартире обнаружили похищенные в ТДСК деньги.
Задержанный дал признательные показания.
— По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СК РФ по Томской области.
Сейчас следователи собирают доказательную базу. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, генотипические, компьютерные, допрашиваются свидетели.
Компания ТДСК на официальном сайте выразила соболезнования близким погибшего сотрудника и обещала помочь его семье.
— В ночь на 2 июня в результате разбойного нападения на рабочем месте погиб сторож СУ ТДСК Емельянов Григорий Николаевич, 1961 года рождения. Холдинг ТДСК выражает соболезнование родным и близким Григория Николаевича. Семья погибшего получит необходимую помощь от компании, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что перед смертью Людмилу Кайгородову пытали. Следователи рассказывали, что преступник проник в частный дом через окно на первом этаже, связал хозяйку бельевыми веревками и похитил с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был колюще-режущий предмет, который на месте не обнаружили. В мае подозреваемый в убийстве Людмилы Кайгородовой был объявлен в международный розыск.