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Полиция остановила на дороге нарушителей ПДД и обнаружила, что один из них ранен в ногу — он умер в больнице

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

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Материалы дела передали в Следственный комитет

Материалы дела передали в Следственный комитет

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Ранним утром в субботу, 12 марта, экипаж ДПС при патрулировании заметил на дороге троих нарушителей ПДД. Подъехав к ним, полицейские обнаружили, что один из них ранен в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Инспекторы ГИБДД вызвали скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, но через несколько часов от полученной травмы он скончался, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В ходе разбирательства оперативниками было установлено, что между лицами, ведущими антисоциальный образ жизни, возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый — 35-летний ранее неоднократно судимый уроженец Кемеровской области — ударил своего оппонента острым предметом в ногу, — пояснили в ведомстве.

Подозреваемого в преступлении задержали и доставили в отдел полиции. Материалы этого дела полицейские отправили в СУ СК России по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

В Кировском районе Новосибирска 42-летний мужчина пырнул ножом своего 34-летнего знакомого и закинул его в лифт, где тот скончался.

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