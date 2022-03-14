Полиция остановила на дороге нарушителей ПДД и обнаружила, что один из них ранен в ногу — он умер в больнице

Ранним утром в субботу,
Инспекторы ГИБДД вызвали скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, но через несколько часов от полученной травмы он скончался, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— В ходе разбирательства оперативниками было установлено, что между лицами, ведущими антисоциальный образ жизни, возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый —
Подозреваемого в преступлении задержали и доставили в отдел полиции. Материалы этого дела полицейские отправили в СУ СК России по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по
В Кировском районе Новосибирска