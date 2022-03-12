В Новосибирске мужчина пырнул ножом знакомого и закинул его в лифт, где тот умер от кровопотери

В Кировском районе Новосибирска
Было заведено уголовное дело по
— Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом по делу и его знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял в квартире нож и нанес им один удар в область живота мужчины. Желая скрыть совершённое преступление, фигурант по делу переместил потерпевшего из квартиры в кабину лифта, расположенную на седьмом этаже, где вскоре последний скончался от обильной кровопотери, — сообщает пресс-служба регионального СК.
В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также в январе в Первомайском районе дебошир пырнул ножом соседа — его отпустили.