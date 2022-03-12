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В Новосибирске мужчина пырнул ножом знакомого и закинул его в лифт, где тот умер от кровопотери

34-летний сибиряк скончался от кровопотери

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В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу

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В Кировском районе Новосибирска 42-летний мужчина пырнул ножом своего 34-летнего знакомого и закинул его в лифт, где тот скончался. До этого мужчины распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области. Это произошло в ночь на 5 января 2022 года в доме на улице Петухова, 68.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Оказалось, что подозреваемый был ранее судим.

— Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом по делу и его знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял в квартире нож и нанес им один удар в область живота мужчины. Желая скрыть совершённое преступление, фигурант по делу переместил потерпевшего из квартиры в кабину лифта, расположенную на седьмом этаже, где вскоре последний скончался от обильной кровопотери, — сообщает пресс-служба регионального СК.

В ближайшее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в январе в Первомайском районе дебошир пырнул ножом соседа — его отпустили.

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