В Новосибирске мужчина пырнул ножом знакомого и закинул его в лифт, где тот умер от кровопотери

В Кировском районе Новосибирска 42-летний мужчина пырнул ножом своего 34-летнего знакомого и закинул его в лифт, где тот скончался. До этого мужчины распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области. Это произошло в ночь на 5 января 2 022 года в доме на улице Петухова, 68.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 с т. 10 5 УК РФ «Убийство». Оказалось, что подозреваемый был ранее судим.



— Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом по делу и его знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял в квартире нож и нанес им один удар в область живота мужчины. Желая скрыть совершённое преступление, фигурант по делу переместил потерпевшего из квартиры в кабину лифта, расположенную на седьмом этаже, где вскоре последний скончался от обильной кровопотери, — сообщает пресс-служба регионального СК.