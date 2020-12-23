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В суд вызвали шестилетнего мальчика, на которого замахивалась новосибирская медсестра

На заседание ребёнок придёт с педагогом

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Медсестра замахивалась на мальчика ладонью&nbsp;

Медсестра замахивалась на мальчика ладонью 

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В новосибирский суд вызвали 6-летнего мальчика по делу о жестокой медсестре

Мировой судья третьего судебного участка в Новосибирске вызывает в суд по делу бывшей медсестры туберкулезной больницы Натальи Старусевой шестилетнего мальчика, которого обвиняемая пыталась ударить ладонью.

— Заседание отложено на 30 декабря в связи с необходимостью выяснения позиции несовершеннолетнего потерпевшего, — сообщили в мировом суде третьего судебного участка. В судебном департаменте пояснили, что ребенок будет в суде вместе с педагогом.

Старусеву обвиняют в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Скандал в туберкулезной больнице разразился в начале декабря, после того как одна из пациенток слила в Сеть видео, на котором медсестра поднимает ребенка за волосы. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.

Недавно мировой суд приговорил первую медсестру, Александру Андриянову, таскавшую девочку в той же палате за волосы, к обязательным работам.

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