В Новосибирске вынесли приговор медсестре, таскавшей за волосы девочку в туберкулезной больнице

Сегодня, 16 декабря, мировой суд вынес приговор бывшей медсестре новосибирской туберкулезной больницы Александре Андрияновой за то, что она таскала за волосы ребенка.

Ее признали виновной в преступлении по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде исправительных работ на год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

