В Новосибирске вынесли приговор медсестре, таскавшей за волосы девочку в туберкулезной больнице

Медсестру туберкулезной больницы Новосибирска осудили за жестокое обращение с детьми
Сегодня, 16 декабря, мировой суд вынес приговор бывшей медсестре новосибирской туберкулезной больницы Александре Андрияновой за то, что она таскала за волосы ребенка.
Ее признали виновной в преступлении по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде исправительных работ на год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.
Скандал в туберкулезной больнице разразился после того, как
— Следствие установило, что
Подобный случай повторился
А вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.