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В Новосибирске вынесли приговор медсестре, таскавшей за волосы девочку в туберкулезной больнице

Инцидент произошел во время тихого часа — рассказываем, как наказали женщину

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Женщина пронесла ребенка за волосы и грубо кинула его на кровать

Женщина пронесла ребенка за волосы и грубо кинула его на кровать

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Медсестру туберкулезной больницы Новосибирска осудили за жестокое обращение с детьми

Сегодня, 16 декабря, мировой суд вынес приговор бывшей медсестре новосибирской туберкулезной больницы Александре Андрияновой за то, что она таскала за волосы ребенка.

Ее признали виновной в преступлении по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде исправительных работ на год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Скандал в туберкулезной больнице разразился после того, как 6 ноября одна из пациенток больницы выложила видео в Сеть.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Следствие установило, что 2 ноября постовая медсестра Андриянова требовала в жесткой форме соблюдения режима дня от трехлетней пациентки. Девочка не хотела спать, проснувшись рано утром. Медсестра схватила ее за волосы, затем ударила рукой по лицу, — говорится в постановлении суда.

Подобный случай повторился 4 ноября — в тот день Андриянова схватила девочку за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать. Медсестра признала вину. Известно, что она работала в туберкулезной больнице с 2010 года. После инцидента ее уволили.

А вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.

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жестокое обращение с детьмитуберкулезная больница
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