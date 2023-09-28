Названы сроки открытия бывших магазинов Decathlon — новым владельцем стал ресторатор

Информация о сроках открытия «Декатлона» (точнее новых магазинов на его месте) появилась в издании Mash, которое опубликовало письмо, якобы разосланное директором российского «Декатлона» Жереми Анжелар. В нём говорится, что новым владельцем 35 магазинов и склада в России стала компания «АРМ». Сделка, о которой сообщалось ещё в июле, «одобрена правительственной комиссией». По информации Mash, спортивные гипермаркеты сети должны возобновить работу уже 15 ноября. Они будут работать под длинным названием AllDoSport (ADS).