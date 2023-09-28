Названы сроки открытия бывших магазинов Decathlon — новым владельцем стал ресторатор

Названа дата, когда должны возобновить работу магазины на месте ушедшей из России французской сети спортивных товаров Decathlon («Декатлон»). У торговых точек теперь новый владелец и новое название.
Информация о сроках открытия «Декатлона» (точнее новых магазинов на его месте) появилась в издании Mash, которое опубликовало письмо, якобы разосланное директором российского «Декатлона» Жереми Анжелар. В нём говорится, что новым владельцем 35 магазинов и склада в России стала компания «АРМ». Сделка, о которой сообщалось ещё в июле, «одобрена правительственной комиссией». По информации Mash, спортивные гипермаркеты сети должны возобновить работу уже 15 ноября. Они будут работать под длинным названием AllDoSport (ADS).
ООО «АРМ» зарегистрировано в прошлом году. По данным «Контур.Фокус», его генеральным директором и владельцем 1% долей является Вячеслав Мареев, остальное принадлежит кипрской компании, которая фигурирует и в других юрлицах Мареева. Предприниматель является совладельцем или руководитель целого ряда компаний, управляющих ресторанами под брендами «Сыроварня», «Чайхона №1» и «Бургер Кинг».
В Новосибирске работал один спортивный гипермаркет сети открытый в ноябре 2021 года на Фабричной, 59. Сеть Decathlon ушла с российского рынка весной 2022 года, закрыв все магазины. В 2021 году выручка основной её компании в России, ООО «Октоблу», составила 28,5 млрд рублей.
Магазины не смогут использовать бренд «Декатлон» в названии, но теоретически ничего не мешает им торговать товарами, которые продаются в сети, покупая их у третьих лиц. Например, товары под брендом Puma, который так же как другие ушёл с российского рынка, сегодня в Новосибирске доступны не только в магазинах российской сети «Спортмастер» (где продаются на ряду с другими брендами), но и в магазинах сети Amazing Red, где это основной товар. А бренд Crocs доступен в магазине под названием Saboo.
Товаров под брендами группы Inditex сейчас в крупных торговых центрах купить нельзя, но, как убедился корреспондент НГС, значительная часть моделей, предлагаемых в магазинах открытых на месте Zara, Pull&Bear и т.д. не слишком отличается от оригинала.