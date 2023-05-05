Новые вещи «Дахера»: чем торгуют в магазинах, заменивших в Новосибирске Zara, Pull&Bear и Stradivarius — фоторепортаж

Строго говоря, Zara и прочие бренды вызывали острый интерес публики только в момент открытия магазинов (приход глобального бренда) и в процессе их закрытия. В остальное время они просто работали, имея стабильные продажи, но какой-то ажиотаж здесь можно было заметить разве что в дни больших скидок. В конце концов, это просто вещи, которые шьются примерно на тех же фабриках, что и одежда российских брендов, так что переключившись на покупки в новых магазинах, новосибирцы вряд ли как-то серьезно изменят свой внешний вид.

Единственное, чего у них не будет, — это ощущения причастности. Ведь раньше они выходили из магазинов Inditex с точно такими же пакетами, как покупатели в Барселоне или Токио. Теперь у них будет просто свой отдельный MAAG.

