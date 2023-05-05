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Новые вещи «Дахера»: чем торгуют в магазинах, заменивших в Новосибирске Zara, Pull&Bear и Stradivarius — фоторепортаж

Обозреватель НГС сравнил модели и цены — часть вещей оказалась даже дешевле

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В магазине DUB на вещах появились надписи на русском языке

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На месте закрывшихся магазинов испанских брендов Zara, Pull&Bear и Stradivarius заработали торговые точки новых одежных марок. Они не вызвали пока у публики особого ажиотажа, хотя первые покупатели уже успели приобрести там майки, джинсы и толстовки. Обозреватель НГС прошёлся по новым магазинам, чтобы понять, чем они отличаются от старых.

Закрытые магазины появились в изобилии в крупнейших торговых центрах Новосибирска в марте прошлого года, когда практически все глобальные бренды объявили сначала о приостановлении деятельности, а позже и об уходе с российского рынка. Среди них был и испанский Inditex — один из крупнейших мировых производителей одежды с целым набором брендов для разных групп покупателей. В конце октября 2022 года стало известно о том, что Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже своего российского бизнеса. Первыми новых арендаторов обрели площадки, которые занимали точки бренда Massimo Dutti. При этом магазины других марок Inditex всё это время были закрыты.

MAAG занял место основного бренда Inditex — Zara

MAAG занял место основного бренда Inditex — Zara

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Особенностью и одним из секретов успеха Inditex традиционно считалась способность предложить покупателям вещи, которые соответствуют трендам, заданным более дорогими и престижными марками, но по более низким ценам. Продвижение марок Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka поддерживалось активными рекламными компаниями. Но во многом на популярность брендов работал уже сам факт их распространенности в мире: даже не будучи поклонниками брендов, люди встречали эти магазины в поездках, видели в кино и сериалах.

Daher не сможет торговать в России одеждой под брендами Inditex, но ничто не мешает, конечно, испанской компании делать для российского рынка какие-то отдельные коллекции и продавать их покупателю своих магазинов. Хотя на бирках будут уже новые названия. Что же продаётся в открывшихся уже в «Галерее Новосибирск» первых торговых точках марок MAAG, DUB и Vilet?

MAAG отличается от Zara более яркими красками

MAAG отличается от Zara более яркими красками

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В мужском отделе MAAG (открылся на месте Zara) покупателей встречают два манекена — на одном коричневый пиджак, на другом — примерно такого же тона штаны. Брюки стоят 5600 рублей (все цены даны округлённо, в оригинале они меньше на рубль). На сайте Zara вещи такого цвета нет, но брюки похожей модели тоже из льна стоят в рублях 4420. Там во всей мужской коллекции в принципе почти нет ярких цветов. Это не особенность местного рынка — на итальянском сайте моделей больше, но они все тоже сдержанных оттенков. Поло бежевого цвета продается за 3000 рублей — у Zara есть похожая модель, но без полосок внизу и на рукавах, и в Казахстане стоит 4440 рублей.

Пиджаков в клетку в Zara в этом сезоне нет, а в MAAG — есть

Пиджаков в клетку в Zara в этом сезоне нет, а в MAAG — есть

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Клетчатый костюмный пиджак из полиэстера (63%), вискозы (32%) и эластана стоит 10 000 рублей. Наиболее похожая по внешнему виду и составу ткани (56% вискоза, 37% полиэстер, 7% эластан) вещь в казахской Zara стоит 10 660 рублей. Модель немного отличается, а клетчатых вещей в мужской коллекции Zara нет вовсе.

Ещё больше ярких расцветок в женской коллекции

Ещё больше ярких расцветок в женской коллекции

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Перейдём в женский зал. За платье (83% вискоза, остальное — полиэстер) опасной по нынешним временам радужной расцветки здесь просят 4000 рублей. Ничего похожего с точки зрения сочетания цветов у Zara нет и близко. Но вот само платье близкой модели и состава ткани найти можно — оно стоит 3730 рублей.

Дизайнерам MAAG в этом сезоне было многое фиолетово

Дизайнерам MAAG в этом сезоне было многое фиолетово

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На входе в женский зал из галереи покупателей встречает сочетание белого и сиреневого оттенков. Прозрачная блузка из синтетики продаётся здесь за 3300 рублей. Нечто отдалённо похожее — рубашка из органзы (только белого цвета) в Zara стоит около 3500 рублей.

Вещи VILET отличаются от Stradivarius уже куда меньше

Вещи VILET отличаются от Stradivarius уже куда меньше

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Следующий магазин, VILET, заменил Stadivarius — молодёжную, преимущественно женскую марку одежды на каждый день. Здесь есть вещи уже довольно похожие, отличающиеся от прежнего арендатора только какими-то деталями. Вот, например, светло-коричневый женский плащ из полиэстера за 4300 рублей — в коллекции Stadivarius очень похожая вещь (материал тот же) стоит 4970 рублей. Обрезанная джинсовая куртка за 2600 рублей точного аналога не имеет, но похожая модель в Stradivarius стоит сейчас 3200 рублей.

Главное отличие DUB от Pull&Bear — в надписях

Главное отличие DUB от Pull&Bear — в надписях

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DUB (заменил Pull&Bear) встречает покупателей толстовкой с надписью кириллицей «Мейнстрим» (2300 рублей). Подчёркивая, видимо, ориентацию на российский рынок. У Pill&Bear, естественно, никаких надписей по-русски не водится, но похожая вещь (это называется непереводимым словом свитшот) там, конечно, имеется и стоит где-то 3200. Правда, написано на груди будет нечто куда менее оригинальное. Например, New York.

Джинсы в DUB стоят даже дешевле

Джинсы в DUB стоят даже дешевле

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Джинсы одного бренда от джинсов другого может вообще отличить только серьезный эксперт, поэтому ограничимся простым сравнением цен: в DUB они стоят 2600 рублей, в казахском Pull&Bear — чуть больше 2800 рублей.

Общее впечатление таково, что какие-то ощутимые изменения замечены только в паре MAAG\Zara и касаются они не столько цен, сколько расцветок — у нового бренда больше ярких вещей. Зайдя в VILET и DUB, не очень преданный поклонник бренда может вообще не заметить какой-то разницы. Особенно если учесть, что речь идёт о новых коллекциях, а их сравнить можно только с магазинами, которых в России сейчас просто нет.

Вряд ли покупатели много потеряли от замены

Вряд ли покупатели много потеряли от замены

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Строго говоря, Zara и прочие бренды вызывали острый интерес публики только в момент открытия магазинов (приход глобального бренда) и в процессе их закрытия. В остальное время они просто работали, имея стабильные продажи, но какой-то ажиотаж здесь можно было заметить разве что в дни больших скидок. В конце концов, это просто вещи, которые шьются примерно на тех же фабриках, что и одежда российских брендов, так что переключившись на покупки в новых магазинах, новосибирцы вряд ли как-то серьезно изменят свой внешний вид.

Единственное, чего у них не будет, — это ощущения причастности. Ведь раньше они выходили из магазинов Inditex с точно такими же пакетами, как покупатели в Барселоне или Токио. Теперь у них будет просто свой отдельный MAAG.

Те, для кого одежда из MAAG и DUB кажется недостаточно престижной, смогут прицениться к вещам бренда Putin Team Russia. Правда, пока для того, чтобы сделать покупку в оффлайне, придётся купить авиабилет, ведь единственный магазин этой марки открылся в стерильной зоне аэропорта Толмачёво.

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