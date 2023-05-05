Новые вещи «Дахера»: чем торгуют в магазинах, заменивших в Новосибирске Zara, Pull&Bear и Stradivarius — фоторепортаж

На месте закрывшихся магазинов испанских брендов Zara, Pull&Bear и Stradivarius заработали торговые точки новых одежных марок. Они не вызвали пока у публики особого ажиотажа, хотя первые покупатели уже успели приобрести там майки, джинсы и толстовки. Обозреватель НГС прошёлся по новым магазинам, чтобы понять, чем они отличаются от старых.
Закрытые магазины появились в изобилии в крупнейших торговых центрах Новосибирска в марте прошлого года, когда практически все глобальные бренды объявили сначала о приостановлении деятельности, а позже и об уходе с российского рынка. Среди них был и испанский Inditex — один из крупнейших мировых производителей одежды с целым набором брендов для разных групп покупателей. В конце октября 2022 года стало известно о том, что Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже своего российского бизнеса. Первыми новых арендаторов обрели площадки, которые занимали точки бренда Massimo Dutti. При этом магазины других марок Inditex всё это время были закрыты.
Особенностью и одним из секретов успеха Inditex традиционно считалась способность предложить покупателям вещи, которые соответствуют трендам, заданным более дорогими и престижными марками, но по более низким ценам. Продвижение марок Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka поддерживалось активными рекламными компаниями. Но во многом на популярность брендов работал уже сам факт их распространенности в мире: даже не будучи поклонниками брендов, люди встречали эти магазины в поездках, видели в кино и сериалах.
Daher не сможет торговать в России одеждой под брендами Inditex, но ничто не мешает, конечно, испанской компании делать для российского рынка какие-то отдельные коллекции и продавать их покупателю своих магазинов. Хотя на бирках будут уже новые названия. Что же продаётся в открывшихся уже в «Галерее Новосибирск» первых торговых точках марок MAAG, DUB и Vilet?
В мужском отделе MAAG (открылся на месте Zara) покупателей встречают два манекена — на одном коричневый пиджак, на другом — примерно такого же тона штаны. Брюки стоят 5600 рублей (все цены даны округлённо, в оригинале они меньше на рубль). На сайте Zara вещи такого цвета нет, но брюки похожей модели тоже из льна стоят в рублях 4420. Там во всей мужской коллекции в принципе почти нет ярких цветов. Это не особенность местного рынка — на итальянском сайте моделей больше, но они все тоже сдержанных оттенков. Поло бежевого цвета продается за 3000 рублей — у Zara есть похожая модель, но без полосок внизу и на рукавах, и в Казахстане стоит 4440 рублей.
Клетчатый костюмный пиджак из полиэстера (63%), вискозы (32%) и эластана стоит 10 000 рублей. Наиболее похожая по внешнему виду и составу ткани (56% вискоза, 37% полиэстер, 7% эластан) вещь в казахской Zara стоит 10 660 рублей. Модель немного отличается, а клетчатых вещей в мужской коллекции Zara нет вовсе.
Перейдём в женский зал. За платье (83% вискоза, остальное — полиэстер) опасной по нынешним временам радужной расцветки здесь просят 4000 рублей. Ничего похожего с точки зрения сочетания цветов у Zara нет и близко. Но вот само платье близкой модели и состава ткани найти можно — оно стоит 3730 рублей.
На входе в женский зал из галереи покупателей встречает сочетание белого и сиреневого оттенков. Прозрачная блузка из синтетики продаётся здесь за 3300 рублей. Нечто отдалённо похожее — рубашка из органзы (только белого цвета) в Zara стоит около 3500 рублей.
Следующий магазин, VILET, заменил Stadivarius — молодёжную, преимущественно женскую марку одежды на каждый день. Здесь есть вещи уже довольно похожие, отличающиеся от прежнего арендатора только какими-то деталями. Вот, например, светло-коричневый женский плащ из полиэстера за 4300 рублей — в коллекции Stadivarius очень похожая вещь (материал тот же) стоит 4970 рублей. Обрезанная джинсовая куртка за 2600 рублей точного аналога не имеет, но похожая модель в Stradivarius стоит сейчас 3200 рублей.
DUB (заменил Pull&Bear) встречает покупателей толстовкой с надписью кириллицей «Мейнстрим» (2300 рублей). Подчёркивая, видимо, ориентацию на российский рынок. У Pill&Bear, естественно, никаких надписей по-русски не водится, но похожая вещь (это называется непереводимым словом свитшот) там, конечно, имеется и стоит где-то 3200. Правда, написано на груди будет нечто куда менее оригинальное. Например, New York.
Джинсы одного бренда от джинсов другого может вообще отличить только серьезный эксперт, поэтому ограничимся простым сравнением цен: в DUB они стоят 2600 рублей, в казахском Pull&Bear — чуть больше 2800 рублей.
Общее впечатление таково, что какие-то ощутимые изменения замечены только в паре MAAG\Zara и касаются они не столько цен, сколько расцветок — у нового бренда больше ярких вещей. Зайдя в VILET и DUB, не очень преданный поклонник бренда может вообще не заметить какой-то разницы. Особенно если учесть, что речь идёт о новых коллекциях, а их сравнить можно только с магазинами, которых в России сейчас просто нет.
Строго говоря, Zara и прочие бренды вызывали острый интерес публики только в момент открытия магазинов (приход глобального бренда) и в процессе их закрытия. В остальное время они просто работали, имея стабильные продажи, но какой-то ажиотаж здесь можно было заметить разве что в дни больших скидок. В конце концов, это просто вещи, которые шьются примерно на тех же фабриках, что и одежда российских брендов, так что переключившись на покупки в новых магазинах, новосибирцы вряд ли как-то серьезно изменят свой внешний вид.
Единственное, чего у них не будет, — это ощущения причастности. Ведь раньше они выходили из магазинов Inditex с точно такими же пакетами, как покупатели в Барселоне или Токио. Теперь у них будет просто свой отдельный MAAG.
Те, для кого одежда из MAAG и DUB кажется недостаточно престижной, смогут прицениться к вещам бренда Putin Team Russia. Правда, пока для того, чтобы сделать покупку в оффлайне, придётся купить авиабилет, ведь единственный магазин этой марки открылся в стерильной зоне аэропорта Толмачёво.