«Выручка в день 30–40 тысяч»: новосибирец продает кофейню на Студенческой за 2,35 миллиона рублей

Новосибирец через сайт объявлений продаёт кофейню у метро Студенческая за 2 350 тысяч рублей. По его словам, речь идёт о готовом бизнесе с укомплектованным штатом и управляющем.
— Продам кофейню на студенческой, рядом с общежитием, очень большой трафик, рядом есть школа, дети кушают у нас! Выручка в день 30–40 тысяч. Весь штат укомплектован: есть управляющий который полностью занимается бизнесом, — перечисляет достоинства кофейни автор объявления.
В объявлении также говорится о том, что продажа срочная, а цена актуальна только до конца недели. Причину решения расстаться с прибыльным бизнесом мужчина НГС не назвал.
— Мы уже почти договорились о продаже. Звоните в понедельник, — заявил владелец готового бизнеса и положил трубку телефона. Чуть позже в переписке он отметил, что «в публикациях не нуждается».
Отметим, что на сайте avito.ru есть два объявления о продаже кофейни на Студенческой с одинаковой ценой и схожим описанием: одно выложено 19 сентября, другое — 21. Но аккаунты продавцов разные, второй не ответил на звонки и сообщения НГС.
Ранее в Новосибирске через сайт объявлений продавали щенков «элитных кровей» по цене автомобиля.