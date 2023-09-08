Новосибирский банкир Игорь Ким с партнёрами получили контроль над активами автоконцерна Volvo в РФ

По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 85,5% акций АО «Экспобанк», зарегистрированного в Москве (по состоянию на 2022 год, после — данные не обновлялись). По данным на июль 2021 года, уставной капитал банка составляет 2,8 миллиарда рублей. В России филиалы «Экспобанка» находятся в Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курске. Также Ким является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», «Альянс Консалтинг» и других компаний.

