Новосибирский банкир Игорь Ким с партнёрами получили контроль над активами автоконцерна Volvo в РФ

Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима из Новосибирска. Внимание на это обратило издание «Интерфакс».
Согласно данным Контур.Фокус, 99% активов дочерней компании Volvo в РФ — ООО «Стоков Конструкция» — сейчас принадлежат Киму. По данным «Интерфакса», лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги») возглавил партнёр Кима — инвестбанкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов. 6 сентября гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование») стал партнер Кима по бизнесу в сфере авторитейла Алексей Санников.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 85,5% акций АО «Экспобанк», зарегистрированного в Москве (по состоянию на 2022 год, после — данные не обновлялись). По данным на июль 2021 года, уставной капитал банка составляет 2,8 миллиарда рублей. В России филиалы «Экспобанка» находятся в Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курске. Также Ким является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», «Альянс Консалтинг» и других компаний.
В начале 2023 года компания Игоря Кима собиралась купить российскую компанию Volkswagen. Концерн прекратил поставки в Россию в феврале и приостановил работы завода в Калуге. Концерн Volvo об уходе из России официально не объявлял.