Поехали? Выясняем, что будет с поставками автомобилей в Россию от мировых производителей

В первый «пакет» остановки поставок еще 24 февраля вошли британские Land Rover и Jaguar. Это казалось нестрашным, в России их в прошлом году было продано всего 6388 и 521 машина соответственно. Однако на следующий день с такими же заявлениями выступили производители Chevrolet (1046) и Opel (2053), вслед за ними — Peugeot (8727), Citroеn (4897). Всё это были нишевые, немассовые бренды. Но затем подключилась и тяжелая артиллерия: сперва Renault (
Последняя марка входит в Volkswagen Group, и было понятно, что дальше будет гораздо хуже. И правда, на следующий день корпорация объявила о полном прекращении поставок в Россию собственно Volkswagen (
Итого на уже обнародованные потери приходится
Из оставшейся половины
Среди крупнейших мировых производителей, пока не сообщивших о прекращении поставок, Toyota. Однако Япония одной из первых заявила о поддержке мировых санкций. Как скоро ее автомобильная техника — Toyota (
Итого у нас остаются китайцы. В прошлом году они резко нарастили долю на рынке, некоторые — в разы. Однако у всех них вместе по итогам прошлого, самого успешного, года всего
«Патриотично» настроенные оптимисты вспомнят УАЗ. Но в ответ — прошлогоднее заявление Минпромторга о том, что UAZ Patriot больше не может принимать участие в госзакупках, так как у него слишком низкий уровень локализации. Меньше 50%. Немецкое сцепление, корейская коробка передач и раздатка, немецкие же АБС, потом кондиционер, сиденья, аудиосистема. И это не случайно так. К примеру, пару лет назад завод попытался было устанавливать сцепление отечественного производства, но после огромного количества рекламаций был вынужден вернуться к прежнему, немецкому, рассказывали эксперты «Авторевю».
То есть только китайцы, которые, даже если в десять раз нарастят поставки в Россию, всё равно не смогут покрыть весь спрос. Есть еще, кстати, Volvo (9088). Он тоже только прикидывается шведским, но на самом деле китайский. Особо громко кричать об этом на каждом углу никто не кричит, но факт остается фактом: к списку отказников эта марка пока, по крайней мере, не присоединилась.
Законы экономики работают даже во время специальной операции. Хотя и в специфическом виде. Падение предложения при неизменном спросе приведет к росту цен. Это даже без учета резко подешевевшего рубля к юаню — его курс тоже упал. Возможно, купить машину станет привилегией уже в ближайшие месяцы. На машины будут записываться и продавать место в очереди. И если вам кажется, что где-то вы это уже видели, вам не кажется.
Для тех, кто пытается придумать, как Россия может адекватно ответить на эти демарши, и, к примеру, подумать, что сами же автоконцерны первые и пострадают, есть простая цифра: 1,9%. Именно такова доля России с ее 1,6 миллиона проданных машин на мировом авторынке общим объемом 81,3 миллиона единиц. Это
Следующий пункт — взять и отобрать их заводы. Тот же АВТОВАЗ и Volkswagen. Это можно. Но что с ними делать дальше? Все они работают с разной долей локализации, и попытки импортозамещения до сих пор были плачевными. Вспомнить хотя бы пример со сцеплением на «УАЗ-Патриот». Вероятно, рано или поздно как-то производство на национализированных заводах восстановить получится. Но, мягко говоря, не сразу.
Отдельная история — сервис уже ввезенных и купленных в России иномарок. Детали ведь к нам тоже перестают привозить. Отечественный рынок комплектующих знает множество примеров успешного импортозамещения. А в нынешних условиях к ним можно будет относить и китайские копии оригиналов. Можно предположить, что всё, что не связано именно с уникальными технологиями, которые скопировать пока не удалось, к примеру электронные блоки управления, надо будет искать по разборкам.
Российская автодилерская сеть в одночасье становится исключительно сервисной. А торговой — лишь в части подержанных авто. В принципе, поскольку неизбежен рост цен, особо катастрофических результатов у них первое время не будет. Однако ни у кого пока в голосе нет оптимизма.
— Поставки части брендов приостановлены (50% брендов, с которыми мы работаем). На сколько — надо спрашивать дистрибьюторов. Нам срок не озвучен. Про решения именно мировых производителей мне неизвестно, может, они и есть, но я не в курсе. Запаса машин у нас на складе хватило бы на 1,5 месяца продаж «в обычной ситуации». Так как спрос с четверга ощутимо вырос (в среднем в 1,5 раза), при невозобновлении поставок машины закончатся за 4 недели. Но очевидно, что это очень грубый и усредненный прогноз. Некоторых моделей нет уже и сегодня, — говорит Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум». — Факторы, которые больше всего сейчас влияют на то, как быстро тают остатки машин: выдача банками автокредитов, курс валюты и ажиотажный спрос. С запасными частями проще — пока только один концерн приостановил поставки, думаю, на очень короткий срок. На чём будем ездить — вопрос риторический, без комментариев.
Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс», говорит, что цены на новые автомобили вскоре подвергнутся коррекции в соответствии с курсом рубля, а стоимость автокредитов, от которых зависит 50% авторынка, перевалит за 20% годовых.
— В таких условиях покупательская способность сократится в лучшем случае на 25%. Кроме того, в условиях экономических санкций большинство автопроизводителей столкнутся со сложностями с поставками комплектующих. В частности, основанных на полупроводниковых компонентах. Стоит также держать в поле зрения, что ряд брендов может быть вынужден уйти с рынка исключительно исходя из политической конъюнктуры, — рассуждает Роман Слуцкий. — Если попытаться собрать картину в целом, то предложение и спрос должны встретиться по итогу года на уровне около 1,1 миллиона автомобилей (-30% к прошлому году. — Прим. ред.). На сегодняшний день можно только предположить, каким образом изменится рельеф рынка. Уверен, что мы станем свидетелями ухода с российского рынка некоторых брендов и многих моделей. Интуитивно представляется, что общий кризис на рынке может стать временем больших возможностей для ведущих китайских брендов, имеющих производство на территории СНГ. Такие бренды, как Haval и Geely, вполне могут продолжить активный рост объемов продаж.
— Официально нам неизвестно об отказе от поставок автомобилей в РФ, — говорит Сергей Моренков, глава сети автосалонов «Автополе». — Я считаю, что основные риски в автомобильной отрасли таковы: первое — это курс валюты, так как стоимость автомобилей и комплектующих жестко привязана к нему, второе — наша банковская система, которая сейчас испытывает сложности с ликвидностью из-за паники и санкций, что приведет к увеличению процентных ставок по автокредитам и уменьшению желания банков увеличивать свой портфель в этой не главной для страны отрасли. А пока спрос удвоился, цены выросли примерно на 3–5%.
Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»