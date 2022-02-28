Поехали? Выясняем, что будет с поставками автомобилей в Россию от мировых производителей

Отдельная история — сервис уже ввезенных и купленных в России иномарок. Детали ведь к нам тоже перестают привозить. Отечественный рынок комплектующих знает множество примеров успешного импортозамещения. А в нынешних условиях к ним можно будет относить и китайские копии оригиналов. Можно предположить, что всё, что не связано именно с уникальными технологиями, которые скопировать пока не удалось, к примеру электронные блоки управления, надо будет искать по разборкам.

Российская автодилерская сеть в одночасье становится исключительно сервисной. А торговой — лишь в части подержанных авто. В принципе, поскольку неизбежен рост цен, особо катастрофических результатов у них первое время не будет. Однако ни у кого пока в голосе нет оптимизма.

— Поставки части брендов приостановлены (50% брендов, с которыми мы работаем). На сколько — надо спрашивать дистрибьюторов. Нам срок не озвучен. Про решения именно мировых производителей мне неизвестно, может, они и есть, но я не в курсе. Запаса машин у нас на складе хватило бы на 1,5 месяца продаж «в обычной ситуации». Так как спрос с четверга ощутимо вырос (в среднем в 1,5 раза), при невозобновлении поставок машины закончатся за 4 недели. Но очевидно, что это очень грубый и усредненный прогноз. Некоторых моделей нет уже и сегодня, — говорит Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум». — Факторы, которые больше всего сейчас влияют на то, как быстро тают остатки машин: выдача банками автокредитов, курс валюты и ажиотажный спрос. С запасными частями проще — пока только один концерн приостановил поставки, думаю, на очень короткий срок. На чём будем ездить — вопрос риторический, без комментариев.