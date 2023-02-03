Банкир Игорь Ким из Новосибирска решил купить русскую компанию концерна Volkswagen

Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность еще в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году.

Игорь Ким дважды входил в список самых богатых людей, по данным журнала Forbes Russia.