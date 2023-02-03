Банкир Игорь Ким из Новосибирска решил купить русскую компанию концерна Volkswagen

Компания банкира из Новосибирска Игоря Кима решила купить российскую компанию Volkswagen. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной антимонопольной службы 23 января.
АО «ЦК» подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% ООО «ФВФУ РУС», которая является дочерней русской компанией немецкого концерна Volkswagen. Служба должна рассмотреть ходатайство в течение 30 дней.
По данным сервиса «Контур.Фокус» конечным владельцем АО «ЦК» является Игорь Ким. На конец 2022 года выручка организации составила 17,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.
Компания ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» является дочерней русской компанией немецкого концерна. На конец 2021 года выручка организации составила 1,9 миллиарда, чистая прибыль — 778,3 миллиона рублей.
Volkswagen прекратил поставки в Россию в феврале и приостановил работы завода в Калуге. Там выпускали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid (всего 225 тысяч машин в год).
По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 85,5% акций АО «Экспобанк», зарегистрированного в Москве. По данным на июль 2021 года, уставной капитал банка составляет 2,8 миллиарда рублей. В России филиалы «Экспобанка» находятся в Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курске. Также Ким является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.
Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность еще в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году.
Игорь Ким дважды входил в список самых богатых людей, по данным журнала Forbes Russia.