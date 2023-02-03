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Банкир Игорь Ким из Новосибирска решил купить русскую компанию концерна Volkswagen

Его компания подала ходатайство в ФАС

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Игорь Ким хочет приобрести 100% в компании

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Компания банкира из Новосибирска Игоря Кима решила купить российскую компанию Volkswagen. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной антимонопольной службы 23 января.

АО «ЦК» подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% ООО «ФВФУ РУС», которая является дочерней русской компанией немецкого концерна Volkswagen. Служба должна рассмотреть ходатайство в течение 30 дней.

По данным сервиса «Контур.Фокус» конечным владельцем АО «ЦК» является Игорь Ким. На конец 2022 года выручка организации составила 17,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.

Компания ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» является дочерней русской компанией немецкого концерна. На конец 2021 года выручка организации составила 1,9 миллиарда, чистая прибыль — 778,3 миллиона рублей.

Volkswagen прекратил поставки в Россию в феврале и приостановил работы завода в Калуге. Там выпускали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid (всего 225 тысяч машин в год).

По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 85,5% акций АО «Экспобанк», зарегистрированного в Москве. По данным на июль 2021 года, уставной капитал банка составляет 2,8 миллиарда рублей. В России филиалы «Экспобанка» находятся в Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курске. Также Ким является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.

Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность еще в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году.

Игорь Ким дважды входил в список самых богатых людей, по данным журнала Forbes Russia.

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