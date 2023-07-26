«Искренние соболезнования»: Мишустин призвал повысить безопасность туризма после смертельного ДТП на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал смертельное ДТП в Республике Алтай, которое произошло 25 июля. Сегодня глава Правительства России посетил курорт «Манжерок».
Михаил Мишустин участвовал в совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
— Буквально вчера здесь, на Алтае, перевернулся грузовик с туристами. Произошла трагедия. Выражаю семье и близким погибшего — мои искренние соболезнования. А пострадавшим — желаю скорейшего выздоровления, — цитирует премьер-министра сайт «Интерфакс».
Михаил Мишустин отметил, что власти должны обратить внимание на то, как оказывают туристические услуги в регионах. Нужно минимизировать количество подобных случаев и разбираться в каждой конкретной ситуации.
— Это касается не только Республики, но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей — должны быть в приоритете, — сказал Михаил Мишустин.
Автобус с 16 туристами из Екатеринбурга перевернулся в Республике Алтай по пути на Каракольские озера. В результате погиб один человек. НГС собрал все, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.