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ДТП с туристами в Чемале

«Искренние соболезнования»: Мишустин призвал повысить безопасность туризма после смертельного ДТП на Алтае

Сегодня, 26 июля, он приехал на алтайский курорт

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Авария произошла по пути на Каракольские озера

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Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал смертельное ДТП в Республике Алтай, которое произошло 25 июля. Сегодня глава Правительства России посетил курорт «Манжерок».

Михаил Мишустин участвовал в совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.

— Буквально вчера здесь, на Алтае, перевернулся грузовик с туристами. Произошла трагедия. Выражаю семье и близким погибшего — мои искренние соболезнования. А пострадавшим — желаю скорейшего выздоровления, — цитирует премьер-министра сайт «Интерфакс».

Михаил Мишустин отметил, что власти должны обратить внимание на то, как оказывают туристические услуги в регионах. Нужно минимизировать количество подобных случаев и разбираться в каждой конкретной ситуации.

— Это касается не только Республики, но и всех российских регионов. Безопасность и здоровье людей — должны быть в приоритете, — сказал Михаил Мишустин.

Автобус с 16 туристами из Екатеринбурга перевернулся в Республике Алтай по пути на Каракольские озера. В результате погиб один человек. НГС собрал все, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.

Михаил МишустинРеспублика АлтайПострадали туристыМанжерок
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