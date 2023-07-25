Число пострадавших на Алтае достигло 11 человек: люди перевернулись в грузовике на пути к Каракольским озерам

Число туристов, пострадавших в Чемальском районе на Алтае достигло 11 человек. Ранее на пут ик Каракольским озерам перевернулся грузовик, в котором ехало 16 человек.
— По состоянию на 13:00 по прибытию на место происшествия установлено, что в автомобиле находилось 16 человек, пострадало 11 туристов, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый), — пояснили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.
Пострадавших доставляют в БУЗ РА «Чемальская ЦРБ» наземным транспортом.
Все что известно об этом происшествии мы собрали в одну онлайн-трансляцию.