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СрочноЧисло пострадавших на Алтае достигло 11 человек
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Число пострадавших на Алтае достигло 11 человек: люди перевернулись в грузовике на пути к Каракольским озерам

ДТП произошло недалеко от устья реки Туры в труднодоступном месте

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В автомобиле находилось 16 человек

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Число туристов, пострадавших в Чемальском районе на Алтае достигло 11 человек. Ранее на пут ик Каракольским озерам перевернулся грузовик, в котором ехало 16 человек.

— По состоянию на 13:00 по прибытию на место происшествия установлено, что в автомобиле находилось 16 человек, пострадало 11 туристов, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый), — пояснили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Пострадавших доставляют в БУЗ РА «Чемальская ЦРБ» наземным транспортом.

Все что известно об этом происшествии мы собрали в одну онлайн-трансляцию.

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