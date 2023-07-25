После гибели туриста на Алтае Следственный комитет организовал проверку — онлайн-трансляция

В Республике Алтай 25 июля перевернулся грузовик, который вез 15 туристов к Каракольским озерам. По данным МЧС, один человек погиб, еще трое пострадали. На место происшествия направили медиков и спасателей.

Собираем всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.