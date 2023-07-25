После гибели туриста на Алтае Следственный комитет организовал проверку — онлайн-трансляция

— Несколько десятков раз на таких машинах туда поднимался с туристами, кренило знатно, но за многолетнюю практику даже не слышал, чтобы переворачивались, застревали — да. К сожалению, всё случается впервые, — написал в комментарии под постом читатель НГС Александр.
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Как уточнили в пресс-службе СК по Республике Алтай, ДТП произошло недалеко от устья реки Туры в труднодоступном месте.
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Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, на место происшествия также отправились два волонтера «Алтай вояж» и две единицы спецтехники. Корреспондент НГС связался с турфирмой, но прокомментировать ситуацию в компании не смогли.
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Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку по факту происшествия с туристами при опрокидывании грузового автомобиля в Чемальском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля
— По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. В ходе нее следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей, — пояснили в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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— В настоящее время на место выехала группа сотрудников МВД, все детали происшествия уточняются, более подробная информация будет известна в течение часа, — сообщили НГС в пресс-службе по Республике Алтай.
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Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, спасатели и медики еще находятся в пути к месту ЧП, более подробная информация о происшествии будет известна позже. По данным ведомства, к вылету на место ЧП подготовлен борт
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НГС также рассказывает о происшествии в нашем Telegram-канале.
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