На Алтае начали отменять поездки на Каракольские озера после ЧП с туристами

В фирме «Ганеман» уточнили, что сейчас в агентстве ждут решения МЧС о возможном запрете на проезд к озерам.



— Тур к озерам у нас был запланирован на пятницу, сейчас находимся в режиме ожидания. Ждем официальной информации от полиции и МЧС о возможном запрете. Если все же закроют проезд к озерам, то будем заменять маршрут на альтернативный. Повезем туристов в другое место, завтра с ними будем это обсуждать, — пояснила НГС сотрудница турфирмы Анна.

