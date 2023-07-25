На Алтае начали отменять поездки на Каракольские озера после ЧП с туристами

В Республике Алтай турфирмы начали отменять поездки на Каракольские озера из-за инцидента с грузовиком - он перевернулся по дороге к озерам. Об отменах корреспонденту НГС сообщили в двух компаниях.
В фирме «Ганеман» уточнили, что сейчас в агентстве ждут решения МЧС о возможном запрете на проезд к озерам.
— Тур к озерам у нас был запланирован на пятницу, сейчас находимся в режиме ожидания. Ждем официальной информации от полиции и МЧС о возможном запрете. Если все же закроют проезд к озерам, то будем заменять маршрут на альтернативный. Повезем туристов в другое место, завтра с ними будем это обсуждать, — пояснила НГС сотрудница турфирмы Анна.
В похожей ситуации находится и другая турфирма «Каракол-Тур». Агентство отменило поездки к озерам на ближайшие дни.
— Мы регулярно проводит туры на Каракольские озера, но в связи с происходящим, на ближайшие дни мы отменили поездки к этой локации, — рассказал сотрудник турфирмы «Каракол-Тур».
НГС также связывался с компанией «Алтай-вояж» - по информации МЧС, волонтеры этой фирмы выехали на происшествие. В компании не были готовы давать комментарии по ситуации.
Утром 25 июля Чемальском районе перевернулся грузовик, который вез туристов к Каракольским озерам. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в автомобиле находились 16 человек, 11 из них, включая 4 детей пострадали. Один человек погиб. Все что известно об этом происшествии мы собрали в одну онлайн-трансляцию.