Не попади на трезубец! Уже завтра начнется ретроградный Нептун — 2023 — что готовит нам это судьбоносное время

Что нужно делать в ретроградный период?

По мнению таролога Галины Янко, с 30 июня открывается благоприятное окно для всех, кому важно поддерживать творческую энергию. Если вы откладывали уроки рисования — сейчас идеальный период, чтобы научиться писать картины маслом или акварелью.

Ретропериод Нептуна подходит для изучения внутреннего мира. Планета не сильно одобряет соблазны и зависимости, так как нужная энергия тратится «впустую». В его цикл с 30 июня до 4–5 декабря хорошо будет посетить психолога и прочитать книги, которые давно добавлены в закладки.