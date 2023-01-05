Еще одна пандемия будет? А конец света? Что предсказали Ванга и Нострадамус на 2023 год

На днях мы решили вспомнить, что предсказали нам на 2022 год Ванга и Нострадамус, и увидели в тех прогнозах некоторые совпадения с тем, с чем мы столкнулись. Например, Ванга говорила, что в 2022 году Россия сблизится с Китаем, но отношения с Западом ухудшатся. Что коронавирус никуда не уйдет, но мы к нему привыкнем. Единственное, Ванга не увидела никаких боевых действий. Но тут ей на помощь пришел Нострадамус, который заявил, что мир столкнется с масштабными военными конфликтами. В общем, в прогнозы известных прорицателей можно верить или нет, но совсем оставлять из без внимания тоже нельзя. Поэтому мы и расскажем, каким они увидели наш 2023 год.
Как объясняет феномен Ванги наука?
Многие предсказания Ванги действительно сбылись. В июле 1969 года она воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!» И горящее платье принято связывать со смертью премьер-министра Индии Индиры Ганди. В октябре 1984 года, отправляясь на интервью с драматургом Питером Устиновым, она надела платье шафранового цвета. Бронежилет, который полнил ее в таком наряде, премьер-министр, как настоящая женщина, сняла. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своих убийц. Один выпустил в премьера три пули, а его напарник — целую автоматную очередь.
В 1979 году, согласно разным источникам, Ванга напророчила будущее России. Она сказала: «Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна». Это ее откровение связывают, конечно, с перестройкой, а в качестве доказательства приводят еще и мемуары Раисы Горбачевой. В книге «Я надеюсь…» опубликованы ее воспоминания от 10 марта 1985 года: «Вышли в сад. Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: «Завтра — пленум. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию»».
По словам психолога, прогнозиста, научного сотрудника Института исследований природы времени при МГУ Сергея Кравченко, феномен Ванги вполне себе объясним с точки зрения науки. Например, если человеку даже на 15 минут закрыть глаза, его мозг начнет работать в режиме альфа-ритма. А Ванга потеряла зрение в довольно раннем возрасте, поэтому ее мозг работал в альфа-ритме всё время.
— Она всё время находилась в полутрансовом состоянии, когда чаще всего нам и приходят предчувствия ближайшего будущего. Ванга могла в этих полутрансовых состояниях, в которых она прожила всю свою сознательную жизнь, ощущать своего собеседника настолько остро, что могла чувствовать его перспективу развития. Это может каждый человек. Но прочитать текст, который нам бросает подсознание, может человек, который умеет это читать. Еще дело в том, верит ли человек в то, что он способен видеть будущее. Если человек не верит в это, он чаще всего этот текст и не увидит.
Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2023 год?
2023 году великие предсказатели подготовили достаточно прогнозов. Касаются они сразу всех важных сфер жизни. Здесь вам и международные отношения, и вирусы, деньги, войны, катаклизмы. Но обо всём по порядку.
Что будет с медициной?
Кум Ванги Сергей Косторной продолжает расшифровывать ее пророчества. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он рассказал, что с 2022-го по 2029-й сильно шагнет вперед наука. В частности, найдут лекарство от рака. Прорицательница считала, что оно будет с повышенным содержанием железа, а точнее — онкологические заболевания будут «закованы в железные цепи».
Сейчас и правда проводят клинические испытания противоопухолевых вакцин от рака, и не исключено, что в скором времени их станут производить серийно.
Самым невероятным предсказанием Ванги на 2023-й кажется прекращение естественного деторождения. Ясновидящая говорила, что к этому времени рожать детей естественным путем запретят на государственном уровне. Новых людей буквально начнут создавать в лабораториях.
К слову, в конце декабря 2022 года глава «Союза адвокатов России» Игорь Трунов рассказал ТАСС, что семьи призванных на военную службу в рамках специальной военной операции получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке, а член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый объяснил «СенатИнформ», что замороженные биоматериалы можно будет использовать в том числе с помощью суррогатного материнства.
Что будет с конфликтами?
Про текущие конфликты Ванга высказывалась однозначно — никакой войны не будет, как и серьезных природных катаклизмов. Даже если в мире что-то случится, Россия сможет выстоять и победить.
— Сейчас идет время Золоторогого быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен, — рассказал Сергей Косторной. — Бык пойдет всё на своем пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, когда взойдет конь, события будут развиваться стремительно. Начнутся темные силы, а Европой будут править, будто там все на веревочках. В головах правителей пустота, многие из них будут свергнуты, начнется развал Евросоюза и НАТО.
Вместе с тем, по словам толкователей предсказаний Ванги, в 2023 году может произойти крупная ядерная катастрофа, похожая на чернобыльскую, и число жертв будет огромным. Правда, в какой стране это произойдет, не уточняется.
Нострадамус же предрек сразу несколько вооруженных конфликтов в разных регионах Земли. В его «Пророчествах», в частности, говорится, что «великая Аравия пойдет далеко вперед, но будет предана византийцами, Древний Родос выйдет ей навстречу, а еще большее зло — от паннонского австра». Толкователи видят в этих словах попытки исламских государств вторгнуться на новые территории и нарушения Турцией интересов мусульманского мира. Велика угроза арабско-турецкого конфликта.
Также Нострадамус писал про большое войско, которое «перейдет горы», про Сатурн в Стрельце, про Марс, который «идет попятно в Рыбах», и про яды, что «скрыты в головах лососей, подвешенных за головы на леске». В этих словах толкователи видят намеки на яды — химическое или бактериологическое оружие. Ну и, видимо, в 2023 году надо быть осторожнее с лососевыми.
Еще один конфликт Нострадамус предрек Европе. В одном из своих катренов он писал: «Семь месяцев Великой войны, люди умерли от злодеяний, Руан, Эврё не падут перед королем». Руан и Эврё — исторические города, расположенные в регионе Нормандия на севере Франции. В нынешних реалиях это может означать как Францию, так и Великобританию, подвергшуюся завоеванию норманнов в XI веке. Это также может подразумевать Евросоюз и его ведущие западные силы — Германию и Францию. В общем, не исключаем противостояние в Европе, которое продлится семь месяцев.
Пандемии будут?
Также Ванга предсказала, что в 2023 году одна из стран начнет тестировать биологическое оружие, и от него пострадает огромное количество населения. Подопытным будут вводить вирусы опасных заболеваний, что приведет к масштабной эпидемии.
Что будет с экономикой?
По данным Ванги, на международном рынке сменятся лидеры и экономическая ситуация трансформируется. Наибольшую угрозу она увидела для США, которым угрожает некий «Красный дракон». По мнению экспертов, этим самым «Красным драконом» в предсказаниях Ванги обычно являлся Китай.
Астероид по Земле еще не ударит?
Ударит. Столкновение в начале 2023 года обещал Нострадамус, и Ванга с ним была согласна. По пророчествам предсказателей, в результате этого произойдет смещение земной оси. И пусть отклонение будет незначительным, этого хватит для климатической катастрофы. На Земле поднимется температура воздуха и уровень воды в океане, что приведет к разным стихийным бедствиям, включая наводнения.