Еще одна пандемия будет? А конец света? Что предсказали Ванга и Нострадамус на 2023 год

Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2023 год?

2023 году великие предсказатели подготовили достаточно прогнозов. Касаются они сразу всех важных сфер жизни. Здесь вам и международные отношения, и вирусы, деньги, войны, катаклизмы. Но обо всём по порядку.



Что будет с медициной?

Кум Ванги Сергей Косторной продолжает расшифровывать ее пророчества. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он рассказал, что с 2022-го по 2029-й сильно шагнет вперед наука. В частности, найдут лекарство от рака. Прорицательница считала, что оно будет с повышенным содержанием железа, а точнее — онкологические заболевания будут «закованы в железные цепи».