«Вы, русские, можете здесь извиниться»: экс-новосибирец живет в Грузии и Армении — он рассказал, какая там обстановка

Но в последнее время в Грузии эти настроения начинают спадать, хотя всё равно это есть. Из мобильного приложения убрали флаги украинские (они были на заставке), из банкоматов пока не убрали. Но всё равно Грузия в этом плане остается страной немного непоследовательной. Например, они вроде дают зарегистрировать ООО, но счет в банке не открывают.



По большому счету русофобия вроде как сильно не ощущается, но неприятные ситуации бывают. Например, жена шла одна, к ней подошли украинцы. Смотрят на нее и говорят: русский корабль и далее по тексту. Она ничего не сказала, все разошлись. Понятно, если ты жил в городе, а у тебя разбомбили квартиру, в любом случае будешь злым на всех. Но одно дело — что-то писать в интернете, другое — когда видишь человека, может не возникать этих неприязненных чувств.