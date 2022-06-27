«Вы, русские, можете здесь извиниться»: экс-новосибирец живет в Грузии и Армении — он рассказал, какая там обстановка
И об отношениях с украинцами
В конце февраля новосибирец Дмитрий А. уехал в Грузию — нужно было переводить бизнес за границу из-за введенных санкций. В марте у него начались проблемы со здоровьем — потребовалось ехать на операцию в Ереван, там же проходить реабилитацию. Сейчас он со своей семьей живет на две страны, в которых, по его наблюдениям, разные люди, разное отношение к политической ситуации и к бизнесу — в чём именно, он рассказал НГС. Далее — от первого лица.
— Я уехал из России в конце февраля. Это была деловая поездка, было непонятно, в какой стране в итоге придется жить, потому что многое зависело от бизнеса. Политика, санкции, отключение платежных систем, скачки курса доллара. Долго не занимался спортом в привычном для себя темпе, потом пошел в спортзал и получил травму — на МРТ пришлось лететь в Ереван, так как в Грузии не было возможности сделать это в нужные сроки. После четырех месяцев жизни в двух странах сложилось мнение о каждой.
В Грузии хорошо тем, у кого жесткие антироссийские настроения. Когда летел из Еревана в Грузию, разговорился с человеком, он с пылью, кровью, анаболиками говорил о том, что всем нам должно быть стыдно, что мы все виноваты и так далее. Был там какой-то пост у украинского психолога: вот, вы русские, вы можете здесь извиниться. И все как кинулись извиняться — в соцсетях и так далее. Они воспринимают это как бездействие, мы все должны покаяться.
Но в последнее время в Грузии эти настроения начинают спадать, хотя всё равно это есть. Из мобильного приложения убрали флаги украинские (они были на заставке), из банкоматов пока не убрали. Но всё равно Грузия в этом плане остается страной немного непоследовательной. Например, они вроде дают зарегистрировать ООО, но счет в банке не открывают.
По большому счету русофобия вроде как сильно не ощущается, но неприятные ситуации бывают. Например, жена шла одна, к ней подошли украинцы. Смотрят на нее и говорят: русский корабль и далее по тексту. Она ничего не сказала, все разошлись. Понятно, если ты жил в городе, а у тебя разбомбили квартиру, в любом случае будешь злым на всех. Но одно дело — что-то писать в интернете, другое — когда видишь человека, может не возникать этих неприязненных чувств.
Грузия — страна туристическая, все хотят заработать. Любой адекватный человек, вне зависимости от своих политических взглядов, думает о деньгах. Есть один ресторан, которым украинцы владеют. Заходишь, говоришь по-русски, никто ничего не имеет против.
Бывает по-другому, не знаю, связано это с политикой или еще с чем-то. Иногда сложно понять, не говорит человек по-русски или не хочет. То есть сложно и поэтому не хочет или не хочет, поэтому сложно. Ответят только: я не говорю по-русски. Я просто списываю это на уровень сервиса — в Грузии человеческий фактор часто зашкаливает. Без проблем, будем говорить по-английски.
Однажды была ситуация в банке. Стоял украинец, который у них что-то спрашивал по-русски, сколько стоит перевод или что-то в этом роде. Человек, как мне показалось, даже немного контуженый. Он спрашивает, сотрудники просто молчат, хотя одна из них, я точно знаю, говорит по-русски. Тут вопрос: они же по определению не могут иметь таких чувств к украинцу, если они против русских. Но всё равно сидят и молчат.
Интересно, что в Армении всё наоборот. Полагаю, что одна из причин в том, что Украина в свое время поддержала Азербайджан в конфликте из-за Карабаха. Поэтому в Армении я только раза два видел украинский флаг. Возможно, это мои личные ощущения, но в Армении как-то вообще всё по-другому. Люди приветливые, доброжелательные. Я бы не уезжал из Армении вообще, если бы там было море.
Русские и украинцы живут и там, и там, и на первый взгляд мало чем отличаются. Можно отличить, только если услышишь говор. Я не заметил каких-то конфликтных ситуаций между русскими и украинцами.
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