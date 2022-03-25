Допрос на границе, крохотная студия за 500 баксов и отношение к русским: журналистка — об эмиграции в Грузию

10 марта редакцию 59.RU покинула журналистка Анна Жукова, занимавшаяся темой политики. Анна уехала из страны в связи с последними событиями — через Армению вместе с друзьями она добралась до Грузии. В этой колонке она рассказывает об опыте эмиграции.
— Две недели назад я собрала вещи, попрощалась с родственниками, котами и уехала со своими друзьями в никуда. С парой сотен долларов в кармане, без понимания, что мне делать и что будет завтра. Я не знала, когда я смогу вернуться домой и смогу ли вообще. До сих пор не знаю.
Уехать из России оказалось сложнее, чем мы думали. Во-первых, из-за санкций вариантов для эмиграции у россиянина не так много. В основном это Казахстан, Турция, Армения и Грузия. Во-вторых, во все вышеперечисленные страны сейчас идет поток российских эмигрантов, поэтому спрос на билеты очень большой. Прибавьте к этому санкции в сфере авиации и получите космические цены.
Цены на билеты и допросы на границе
В десятых числах марта билеты до Стамбула могли спокойно стоить по 200–300 тысяч рублей в экономе. До Еревана (прямого авиасообщения с Грузией у России сейчас нет, поэтому лететь пришлось через Армению) самый недорогой билет стоил около 50 тысяч. Почти все наши деньги! Выехать нам помог один из международных фондов, помогающих уехать журналистам и политическим активистам.
Ночью 9 марта садимся на поезд до Екатеринбурга, утром
Через три с небольшим часа садимся в Армении. Но это не финальная точка нашего путешествия. Для эмиграции мы выбрали Грузию. Здесь огромное российское комьюнити (о нём позже), а еще оставаться в стране без вида на жительство можно 360 дней. При этом срок обнуляется, если ты выезжаешь за пределы страны хотя бы на день.
Маршрутка за 15 тысяч и как нас чуть не завернули на грузинской границе
Перед поездкой мы гуглили, как можно добраться из Еревана до Тбилиси. Самым недорогим вариантом была маршрутка. Она стоила около 900 рублей. Но было одно но — маршрутки из Еревана отправляются только до 15:30. Мы приехали примерно в 13:00.
Через Wi-Fi в аэропорту долго пытались узнать, как доехать до нужной нам остановки. Российские симки здесь уже не работали. Пока мы пытались хоть что-то загрузить через местный интернет, нас окружили таксисты и начали предлагать свои услуги. Сначала мы отказывались, но усталость и желание уже куда-то доехать сыграли свое.
Мы согласились ехать на VIP-маршрутке, назову ее так. Это большая восьмиместная машина, которая после заполнения должна была отвезти нас до центра грузинской столицы. Тут нас немного развели. Когда мы соглашались на эту поездку, нам обещали, что довезут за 10 тысяч рублей за троих, но как только мы отъехали от аэропорта, цена вдруг поднялась до 15 тысяч. Было неприятно, ведь денег у нас было в принципе немного.
От Еревана до Тбилиси мы ехали около шести часов. Виды, открывающиеся из окна, просто великолепные. Огромные заснеженные горы, луга и поля. И так все шесть часов.
Перед грузинской границей останавливаемся. Армения выпускает нас без проблем, и мы наивно думаем, что уже ничего не произойдет. Но при проходе грузинской границы нас останавливают. Узнают, не работаем ли мы в IT, внимательно проверяют паспорта, спрашивают, зачем мы въезжаем, данные моего друга без объяснения причин вносят в какую-то базу и не пропускают около 15–20 минут. Дальше еще один паспортный контроль. Тут докапываются до меня. Женщина помимо QR-кода, подтверждающего вакцинацию, просит назвать точные даты, в которые я поставила «Спутник». Проблема. «Госуслуги» у меня не грузятся. Пограничница говорит отойти и не мешать проходу. Тщетно пытаюсь загрузить сертификат через местный Wi-Fi, тут подходит первый пограничник и вновь просит показать паспорт. Потом говорит: «А ты уже прошла. Что стоишь, интернет раздать?» Подключаюсь к его Wi-Fi, наконец-то прогружаю сертификат и прохожу границу. Мы в Грузии!
Проблема с жильем
Дорога до Тбилиси заняла у нас еще около часа. В город приехали почти ночью.
Чудом сняли квартиру на несколько дней в самом центре рядом с площадью Свободы. Хозяйка сказала, что нам очень повезло, это единственные свободные даты, и свободны они потому, что у забронировавших жилье гостей перенеслась поездка.
Изначально мы рассчитывали найти квартиру для долгосрочной аренды за эти два дня. Как же мы были наивны! Сейчас из-за большого наплыва русских снять квартиру в Тбилиси практически нереально. Предложения разбирают буквально в первые минуты. Куда бы мы ни звонили, все объявления уже были неактуальны, а цены просто взлетели. Если раньше очень хорошую и просторную квартиру недалеко от центра можно было найти за 250–300 долларов, то сейчас предложения начинаются от 500–800 баксов.
За два дня мы ничего не нашли. Возникла у нас проблема и с поиском отеля — там тоже всё занято. С трудом забронировали гостиницу, но когда приехали, оказалось, что она давно закрыта. Мы увидели только заколоченную дверь и снятую вывеску.
Мы забронировали номер в другой гостинице, но оказалось, что бронь была в одно время с другими людьми и они уже заселились в последнюю комнату. В итоге нам нашли третью гостиницу. Туда мы заселились уже опять в ночи.
После двух дней проживания в отеле фонд, который помог с билетами, пригласил нас в свой шелтер — это временное убежище, которое открыли в Тбилиси для политических эмигрантов. Под него выделили четырехзвездочный отель в центре города. Там мы прожили 10 дней.
Всё это время мой друг сутками искал квартиры. Нанял несколько риелторов, но они не смогли нам помочь. Одна из них прямым текстом сказала, что русским большинство хозяев сдавать не хотят. У кого-то это политические причины, у кого-то — боязнь того, что россияне в такой сложной ситуации не смогут оплачивать аренду.
Спустя десятки отказов нам наконец повезло. Мы нашли
Цены в магазинах
Информация о том, что Грузия — очень дешевая страна, уже давно не соответствует действительности. Курс лари (местной валюты) сильно зависит от доллара, поэтому после обмена рублей у нас осталось не так много денег. Отмечу, что курс рубля по отношению к лари очень нестабильный и постоянно падает.
В среднем цены на продукты здесь в полтора-два раза выше, чем в России, поэтому сильно не разгуляешься, а особенно когда не знаешь, когда в следующий раз получишь зарплату.
Кстати, найти работу в местных организациях практически невозможно. В стране и так большой уровень безработицы, а без знания грузинского языка и местных особенностей шансы на трудоустройство близки к нулю. Большинство эмигрантов пытается вписаться в проекты своих друзей или международных организаций.
Русофобия
Сейчас многие в России говорят о том, что весь остальной мир нас ненавидит. Отчасти так оно и есть. Не буду размышлять о том, заслуженно это или нет.
В Грузии можно встретить надписи типа Russians go home, есть проблема с арендой квартир и открытием счетов в местных банках, но какого-то явного проявления агрессии по отношению к русским мы пока не замечали. Наоборот, многие местные после рассказа нашей истории выражают поддержку. Например, с одним из таксистов мы всю дорогу разговаривали о том, что нам нечего делить и все хотят жить в мире, а потом долго обнимались.
С хозяйкой одной из гостиниц (та, где последний номер заняли прямо перед нашим приездом) мы проболтали около 40 минут. Она напоила нас чаем, дала свою визитку и сказала звонить, если что-то понадобится. И таких случаев еще очень много.
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Вообще, в Тбилиси царит очень дружелюбная атмосфера. В городе много русских эмигрантов. В основном это молодые люди, работавшие в некоммерческих организациях, журналисты, айтишники, дизайнеры и представители других творческих профессий. Все находятся в одной ситуации и понимают друг друга. Каждый вынужден был что-то оставить в России (родителей, животных, любимую работу, планы и мечты) ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности.
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