Допрос на границе, крохотная студия за 500 баксов и отношение к русским: журналистка — об эмиграции в Грузию

Уехать из России оказалось сложнее, чем мы думали. Во-первых, из-за санкций вариантов для эмиграции у россиянина не так много. В основном это Казахстан, Турция, Армения и Грузия. Во-вторых, во все вышеперечисленные страны сейчас идет поток российских эмигрантов, поэтому спрос на билеты очень большой. Прибавьте к этому санкции в сфере авиации и получите космические цены.

Цены на билеты и допросы на границе

В десятых числах марта билеты до Стамбула могли спокойно стоить по 200–300 тысяч рублей в экономе. До Еревана (прямого авиасообщения с Грузией у России сейчас нет, поэтому лететь пришлось через Армению) самый недорогой билет стоил около 50 тысяч. Почти все наши деньги! Выехать нам помог один из международных фондов, помогающих уехать журналистам и политическим активистам.