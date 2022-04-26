Дешевле, чем в российской глубинке: наш журналист переехал в Стамбул и показал, как очень экономно жить в Турции
Оказывается, лучшее место для обеда — это библиотека, и по городу можно перемещаться почти бесплатно
Всегда актуальная тема переезда туда, где тепло и есть море, этой весной приобрела особую популярность среди россиян. В рядах уезжающих оказался и журналист Андрей Симонов. Автор честно рассказал «Вокруг света» о переезде в Стамбул с очень ограниченным бюджетом и о том, как можно экономно прожить в крупнейшем городе Турции. Далее публикуем его рассказ от первого лица.
У меня были три средние московские зарплаты на карте «Мир», аптечка на случай температуры или головной боли, старенький ноутбук, телефон, немного одежды, кипа документов и дешевое издание довлатовского «Чемодана». Я выехал из России 10 марта и за месяц разобрался, как экономно жить во «втором Риме».
Прибытие
Идеально, если у вас в руках уже шелестят турецкие купюры, поскольку курс в обменниках аэропорта грабительский. Большую сумму менять не нужно, достаточно иметь в лирах примерно 5–10 долларов, чтобы добраться до города. В аэропортах (их в Стамбуле два) есть банкоматы, но снять в них деньги теперь сложно, карты «Мир» принимают только банкоматы «Türkiye İş Bankası» и в редких случаях «Akbank».
Новый и главный стамбульский аэропорт находится в европейской части города. Оттуда до Стамбула ходят рейсовые автобусы Havaist — дешевле до города не добраться. Из второго аэропорта (Сабихи Гёкчен), который расположен в азиатской части города, до Стамбула курсируют автобусы Havabus. Воспользоваться такси придется, если ваш рейс прибывает ночью. В этом случае стоит установить на смартфон приложение Bitaxi. Стоимость поездки оно показывает только приблизительно — итоговую цену определяет счетчик. Следите, чтобы по пути таксист не съезжал с маршрута, который показывает приложение.
Городской транспорт
Попав в Стамбул, следует быстро купить городской проездной Istanbulkart, который позволяет ездить на всех видах общественного транспорта, включая паромы и канатные дороги. Пополнить счет карты можно в желтых автоматах Biletmatic, которые стоят на всех трамвайных остановках, станциях метро и паромов. Есть они и в аэропортах. Саму карту можно купить там же за 13 лир (65 рублей).
Готов поспорить, что в первое время вы будете часто кататься на паромах через величественный Босфор, и это не связано с удобством. Просто это дешево и красиво. Поездка на кораблике в зависимости от маршрута будет стоить от 5,5 лиры. На паромах никто не ограничивает выход на палубу или корму, но в салоне будет теплее. В большинстве случаев вы даже обнаружите на пароме буфет, но он дороговат. Зато туалеты бесплатные, и это еще один плюс путешествий через Босфор.
Схема стамбульского метро довольно сложна (на ней отмечены и трамвайные маршруты). При каждой пересадке вам придется платить. По сути, в городе существует несколько разных систем метро с разными хозяевами, ценами и стандартами обслуживания.
Так, линия компании Marmaray соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула под водой. Поезда на линии новенькие, а на поездках на них можно сэкономить. На некоторых станциях Marmaray турникеты списывают с проездного 10–11 лир — немалые деньги, когда необходимо проехать только 2–3 станции. Поэтому на выходе со станции назначения ищите автоматы, которые возвращают часть потраченной суммы обратно на карту. Внешне это невысокие металлические столбики с желтой панелью наверху. Прикладывайте Istanbulkart, с которой производилось списание, и почти половина суммы вернется обратно. На линии 5 (фиолетовой ветке в азиатской части Стамбула) поезда катаются без машинистов. Заходите в первый вагон — через лобовое стекло открывается вид на тоннель.
Жилье и вид на жительство
Если вы решили остаться в Стамбуле надолго, одной из главных проблем станет поиск дешевого жилья. Проживание в отеле влетит в копеечку, поэтому сразу займитесь поиском квартиры или комнаты на долгий срок.
Для этого лучше всего воспользоваться местным сервисом объявлений «Sahibinden». Увы, из-за всплеска спроса, вызванного нагрянувшими в Турцию россиянами, цены на жилье в Стамбуле взлетели до небес — за комнатушки с «бабушкиным» ремонтом вдали от центра города иногда просят космические 3000 лир в месяц, примерно 15 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.
В Турции многие экономят на отоплении, особенно если оно газовое. Конкретные цены назвать сложно, но я поселился в квартире, в которой тепло в холодные дни включали на несколько часов в день. Ночью в комнате шел небольшой пар изо рта, и это не фигура речи. Но к таким условиям быстро привыкаешь, когда впервые получаешь счет за отопление размером вполовину аренды.
Сейчас россияне имеют право находиться в Турции 90 дней в течение полугода. Но есть нюанс — после первых 60 дней необходимо выехать из страны. После этого можно вернуться и жить оставшиеся 30.
Неудивительно, что для многих россиян получение вида на жительство (Ikamet) стало главной целью после прибытия. Ikamet бывает разных типов, но большинство наших соотечественников могут претендовать только на туристический. Для его получения достаточно заключить договор аренды квартиры хотя бы на полгода, а лучше на год. Дальше нужно заверить договор у нотариуса за 800–1000 лир, оформить медстраховку на срок пребывания примерно за те же деньги, сфотографироваться и записаться на прием в муниципалитет. В последнее время появились сообщения, что многим россиянам стали отказывать в оформлении ВНЖ, но я пока нахожусь в процессе сбора документов и не могу подтвердить их на своем опыте.
Иметь Ikamet в Турции жизненно необходимо. Без него вам не откроют счет ни в одном банке Турции. Без вида на жительство вы не подключите интернет, который во многих местах Стамбула доступен бесплатно. Даже на футбол с бешеными турецкими фанатами сходить без ВНЖ не получится.
Сложности с банковскими картами
Завести банковскую карту в Турции россиянам сейчас непросто. При этом формулировки сотрудников банков максимально вежливые: «Извините, у нас неполадки в системе. Приходите в конце недели», «Мы не открываем карты, но вы можете сходить в соседнее отделение».
Только на вторую неделю поисков нужного отделения сотрудница одного из банков прямо заявила: «У вас паспорт санкционной страны». Формального запрета на обслуживание россиян пока нет, но банки предпочитают не рисковать.
Зато некоторые их сотрудники пытаются заработать на россиянах. В одном из отделений сотрудник принялся оформлять для меня документы. Без малого 30 минут он расспрашивал, откуда я родом, как поживает моя мама и здоров ли мой кот, а после заявил, что открытие карты встанет в 2000 лир.
В интернете можно встретить советы оформить платежную карту местного мобильного оператора Turkcell. Она называется Paycell и выглядит очень стильно, но польза ее сомнительна, больше 1200 лир на счет этой карты положить нельзя. С нее также не получится оплатить приложения или даже счет за телефон. В магазине карта не прикладывается к терминалу, а только прокатывается магнитной лентой — добро пожаловать на 15 лет назад.
Еда
Главное правило с едой в Стамбуле простое: хотите экономить — питайтесь дома. Продукты можно закупать в местных сетевых супермаркетах Şok, Bim и A101. Цены в них плюс-минус одинаковые. Разве что мясо в Турции невообразимо дорогое, даже курица стоит 60–70 лир за кг (300–350 рулей).
В большинстве районов Стамбула раз в неделю работают базары. Внешне они напоминают наши ярмарки, но превосходят их масштабами. На них съезжаются фермеры, которые продают свежие овощи и фрукты. На некоторых базарах вы найдете одежду, технику, бытовую химию и прочие радости жизни.
Цены на базарах всё еще можно назвать весьма умеренными. Например, 2 кг апельсинов, 1 кг грейпфрутов, 1 кг бананов, 1 кг сладкого перца, 1 кг лука, 1 кг помидоров и 1 гранат обошлись мне недавно на ближайшем к дому базаре в 59 лир (около 300 рублей).
Местные дешевые забегаловки советовать не имеет смысла, потому что многие из них после недавнего финансового кризиса в Турции меняют ценники раз в месяц. Но если душа просит фастфуда, то обязательно съешьте какой-нибудь бургер с курицей в Popeyes или Arby's. Не так дешево, но такая сочная курица полностью стоит того.
Впечатления и секретные места
Самое непростительное, что можно делать в Стамбуле — это просиживать дни напролет дома. Обязательно гуляйте по городу. При этом необязательно сразу отправляться к самым известным достопримечательностям — Стамбул представляет собой большой музей с эклектичной архитектурой, экзотическими самостроями и необычайно интересным бытом простых горожан. Позволю себе дать пару советов.
Совет первый. В Собор святой Софии (Ayasofya) идите ближе к полуночи. Многие думают, что мечеть закрывается вечером, но это не так. Если днем по собору бродят толпы людей, то после 23 часов вы застанете его почти пустым и сможете спокойно его разглядеть. Заодно посмотрите на кровопролитные бои котов внутри собора.
Совет второй. Встречайте закат на набережных Босфора. Проверено многократно: наблюдать за корабликами, рыбаками и чайками — занятие более успокаивающее, чем любая медитация.
Совет третий. Раз вы уехали в Стамбул надолго, логично предположить, что у вас дистанционная работа. Если для ее выполнения нужен только ноутбук, то вам понравятся местные библиотеки. Во-первых, более стильные и хипстерские места еще стоит поискать. Во-вторых, библиотека в Муниципалитете района Ускюдар, например, работает даже ночью, а пару раз в день в ней можно бесплатно выпить чай или кофе, поесть кексов, а иногда даже суп. За добавкой разрешают подходить неограниченное число раз. В дни поста здесь еще и бесплатный ужин (ифтар) организуют. В меню суп, рис с мясом, финик, пирожные, айран и чай.
Совет четвертый. В первых числах мая в Стамбуле будут три дня отмечать Ураза-Байрам. Праздник в честь окончания месяца Рамадан отмечают в городе с размахом. Значительная часть общественного транспорта в эти дни будет работать бесплатно, на улицах пройдут театральные и музыкальные фестивали, а многие кафе будут угощать шоколадом и традиционными для праздника сладостями бесплатно. В то же время туристы не смогут попасть во многие интересные места. Например, в Соборе святой Софии будут проводить службы
Совет пятый. В азиатской части города есть несколько заведений под названием Nevmekan. Это гибрид библиотеки, культурного центра и кафе с восхитительным дизайном. Лучшее качество Nevmekan — это рабочая атмосфера внутри. Бесплатной еды в этой сети нет, но цены ниже средних по городу. Чашка чая стоит 3 лиры. И в библиотеках, и в Nevmekan есть бесплатный Wi-Fi, но подключиться к нему можно только при наличии местного паспорта или ВНЖ. Впрочем, номером документа может поделиться кто-то из посетителей — турки в подобных случаях отзывчивы.
Вас могут обмануть
Советы по экономии в Стамбуле делятся на две части, как тратить меньше и как не дать себя обмануть. Первый пункт мы в общих чертах расписали. Со вторым всё еще проще.
Не поднимайте ничего с пола. Даже если перед вами идет человек, и у него из рук выпадает щетка для чистки обуви. Подавая ее, вы подписываете с ним договор на услуги. Цену вам в итоге назовут любую.
Деньги также поднимать не стоит, особенно если они лежат на пустынной улице. Скорее всего, в следующем переулке какой-нибудь гражданин заявит, что вы у него их украли, и потребует с вас еще и ваши кровные. Вряд ли вам нужны разборки с полицией. Хотя можете попробовать наказать мошенников, если быстро бегаете.
Универсальная рекомендация по ресторанам: лучше проходите мимо заведений, на входе у которых висят фотографии блюд без цен. Это часто означает, что у хозяев два меню — для местных и для иностранцев.
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