Дешевле, чем в российской глубинке: наш журналист переехал в Стамбул и показал, как очень экономно жить в Турции

Совет первый. В Собор святой Софии (Ayasofya) идите ближе к полуночи. Многие думают, что мечеть закрывается вечером, но это не так. Если днем по собору бродят толпы людей, то после 23 часов вы застанете его почти пустым и сможете спокойно его разглядеть. Заодно посмотрите на кровопролитные бои котов внутри собора.



Совет второй. Встречайте закат на набережных Босфора. Проверено многократно: наблюдать за корабликами, рыбаками и чайками — занятие более успокаивающее, чем любая медитация.

Совет третий. Раз вы уехали в Стамбул надолго, логично предположить, что у вас дистанционная работа. Если для ее выполнения нужен только ноутбук, то вам понравятся местные библиотеки. Во-первых, более стильные и хипстерские места еще стоит поискать. Во-вторых, библиотека в Муниципалитете района Ускюдар, например, работает даже ночью, а пару раз в день в ней можно бесплатно выпить чай или кофе, поесть кексов, а иногда даже суп. За добавкой разрешают подходить неограниченное число раз. В дни поста здесь еще и бесплатный ужин (ифтар) организуют. В меню суп, рис с мясом, финик, пирожные, айран и чай.

Совет четвертый. В первых числах мая в Стамбуле будут три дня отмечать Ураза-Байрам. Праздник в честь окончания месяца Рамадан отмечают в городе с размахом. Значительная часть общественного транспорта в эти дни будет работать бесплатно, на улицах пройдут театральные и музыкальные фестивали, а многие кафе будут угощать шоколадом и традиционными для праздника сладостями бесплатно. В то же время туристы не смогут попасть во многие интересные места. Например, в Соборе святой Софии будут проводить службы

Совет пятый. В азиатской части города есть несколько заведений под названием Nevmekan. Это гибрид библиотеки, культурного центра и кафе с восхитительным дизайном. Лучшее качество Nevmekan — это рабочая атмосфера внутри. Бесплатной еды в этой сети нет, но цены ниже средних по городу. Чашка чая стоит 3 лиры. И в библиотеках, и в Nevmekan есть бесплатный Wi-Fi, но подключиться к нему можно только при наличии местного паспорта или ВНЖ. Впрочем, номером документа может поделиться кто-то из посетителей — турки в подобных случаях отзывчивы.

Вас могут обмануть

Советы по экономии в Стамбуле делятся на две части, как тратить меньше и как не дать себя обмануть. Первый пункт мы в общих чертах расписали. Со вторым всё еще проще.

Не поднимайте ничего с пола. Даже если перед вами идет человек, и у него из рук выпадает щетка для чистки обуви. Подавая ее, вы подписываете с ним договор на услуги. Цену вам в итоге назовут любую.

Деньги также поднимать не стоит, особенно если они лежат на пустынной улице. Скорее всего, в следующем переулке какой-нибудь гражданин заявит, что вы у него их украли, и потребует с вас еще и ваши кровные. Вряд ли вам нужны разборки с полицией. Хотя можете попробовать наказать мошенников, если быстро бегаете.

Универсальная рекомендация по ресторанам: лучше проходите мимо заведений, на входе у которых висят фотографии блюд без цен. Это часто означает, что у хозяев два меню — для местных и для иностранцев.

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