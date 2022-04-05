«Плюнули и вернулись»: истории россиян, которые переехали в Турцию этой весной — сколько стоит жизнь там и какие минусы

Алена, 27 лет

— Моя приятельница хотела снять квартиру в нетуристическом районе. Представляете, ей отказали! Только потому, что молодая одинокая девушка.

Руслан, 40 лет

— Главное правило в Турции — торгуйтесь! Туристы платят за съемное жилье в два-три раза больше, чем местные.

По словам россиян, на коммунальные платежи за однокомнатную квартиру стоит закладывать примерно 5000 рублей в месяц. Поинтересуйтесь у хозяина жилья или риэлтора, установлены в квартире индивидуальные счетчики или общие на весь дом. Во втором случае платежи будут выше. Комфортнее, если вода нагревается от газового котла. На бойлеры и солнечную энергию зимой особой надежды нет.

Цены на продукты и в кафе

Светлана, 37 лет

— Живу в Коньяалты. Тут много разных кафешек и магазинчиков. Овощи и фрукты покупаю на рынке — всё очень свежее. Чаще готовлю дома, в кафе захожу по настроению, но могу сказать, что порции в Турции всегда большие. Многие берут одно блюдо на двоих. В среднем за месяц у меня уходит на еду примерно 12 000 рублей.

Валентина, 43 года

—Сколько мы оставляем на рынке? Рублей 600, набирая два полных пакета овощей и зелени. В Турции вкусные клубника и черешня.

Мы попросили составить список примерных цен на продукты тех, кто находится в Турции прямо сейчас. Вот что у них получилось: хлеб — от 10 рублей, молоко — 70 рублей за литр, мясо — от 400 рублей за килограмм, яйца — 70 рублей, помидоры и яблоки — от 50 рублей за килограмм, огурцы — от 60 рублей за килограмм, апельсины — от 40 рублей за килограмм. Цены в кафе: кофе — от 150 рублей, легкий обед обойдется примерно 400 рублей на человека, ужин — примерно 1000 рублей на человека.

Транспорт: на чем удобнее передвигаться

В Турции дорогой бензин, 85–100 рублей за литр. Лайфхак от местных: выбирайте заправку не на автомагистралях, а в городе, ближе к торговым центрам. Так выйдет дешевле.

Каршеринга здесь нет, но предлагают аренду машин, это стоит от 14 евро за сутки. Все зависит от класса авто. Что потребуется: загранпаспорт, водительские права (подойдут российские, но некоторые компании запрашивают международные), водительский стаж не меньше двух лет. А сам водитель должен быть старше 21 года. Убер и «Яндекс. Такси» в курортных городах не работают. Местные таксисты берут за посадку от 30 рублей, далее — по счетчику. Короткие поездки по центру Стамбула стоят от 150 рублей. Цены в автобусе зависят от расстояний. В среднем 20-минутная поездка обойдется в 100 рублей.

Стоит ли рассчитывать на бесплатную медицину

Наталья, 36 лет

— Надо учитывать, что в Турции нет участковых врачей. То есть ты либо идешь в поликлинику, либо вызываешь скорую. Те, кто приезжает сюда надолго, оформляют медицинскую страховку, она стоит 160 лир (примерно 1000 рублей). Но покрывает, конечно, не всё. Например, лечение зубов — за деньги, хотя это адекватные суммы: 2500–3000 рублей несложное лечение. Полис принимают и в государственных больницах, и в платных клиниках.

Андрей, 40 лет

— Был в разных местах Турции, нигде не сталкивался с проблемой аптек. Они есть даже в совсем мелких городишках. Фармацевты консультируют, советуют лекарства.

Интернет

Многие советуют купить роутер, тогда Wi-Fi обойдется в среднем в 500–1200 рублей в месяц. Можно взять местную сим-карту по загранпаспорту. Правда, тут есть значительное «но», через 4 месяца вам ее заблокируют. По правилам, пользоваться сим-картой иностранцам, не имеющим вида на жительство, разрешается не более 120 дней.

Еще важное

В Турции очень чтут память первого президента Кемаля Ататюрка. Даже если вы вдруг собирались, лучше не пытаться говорить в его адрес что-то негативное. Также лучше воздержаться от уточнений, что Стамбул назывался Константинополем. Турки трепетно относятся к любому сравнению с Грецией. Если вы хотите стать своим в этой стране, можно обсудить с местными спорт, национальную кухню и достопримечательности, которыми гордится страна.

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