«Плюнули и вернулись»: истории россиян, которые переехали в Турцию этой весной — сколько стоит жизнь там и какие минусы

Кто не мечтает о домике на берегу, чтоб каждый день выходить на веранду, видеть море у ног и горы на горизонте. Именно такой в мечтах представляется жизнь на турецких курортах. Одни считают, что переезд в другую страну — очень большой риск. Другие видят новые возможности для развития. Каково жить за границей, когда речь идет не о туризме, а об эмиграции — наши коллеги из Woman.ru узнали у тех, кто переехал в Турцию этой весной.
Куда едут — турецкие города, которые выбирают русские
Если вы не слышали про Мерсин, то прежде были лишь в туристической Турции. Этот город находится на Юго-востоке страны у Мерсинского залива. Примерно в 950 км от Стамбула, ближайший к нему аэропорт — в Адане. Здесь приличный выбор жилья на побережье, зеленые парки, чистый воздух и нет толп туристов. Потому русские облюбовали это местечко для ПМЖ.
Пляжная Анталия популярна у русских летом. Но для работы на удаленке и длительного проживания наши выбирают спальный район Коньяалты с новыми домами и хорошей инфраструктурой, включая фитнес, кафе и развлечения для детей. Кстати, пляжи здесь отмечены голубым флагом (международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания — Прим.ред).
Еще зимой русские фрилансеры открыли для себя Каш, он тоже находится в Анталии. Уютно, мило, утопающие виллы в цветах, фермерские продукты, в ноябре на Средиземном море продолжается купальный сезон. Та самая картинка, которая рисуется в смелых мечтах переселенца.
Те, кто не хочет жить по соседству со своими согражданами, уезжают в курортный район Аланьи Оба. Большая часть жилья тут рассчитана именно на иностранцев, но чаще встречаются европейцы. Пальмы, ухоженная набережная и песчаные пляжи будут радовать глаз.
В Стамбуле тоже есть русский квартал — Лалели. Его хвалят, колоритно, близко к центру города и всё под рукой (магазины, кафе, достопримечательности).
Документы для въезда
Еще одна причина, почему Турцию часто выбирают для эмиграции, — безвизовый режим между нашими странами. Правда, в нем есть ограничения. За полгода как турист вы можете провести в стране 90 дней, из них 60 — беспрерывно. Те, кто планируют более длительный срок, выезжают из страны, например, на сутки и возвращаются, получая новый штамп в загранпаспорте. Штраф за нарушение — от 160 лир (от 1000 рублей), в ряде случаев нарушителей наказывают запретом на въезд.
Легко ли получить вид на жительство
Редакция Woman.ru поговорила с россиянами, которые переехали в Турцию. Они поделились своим опытом получения вида на жительство.
Екатерина, 47 лет
— Поехала в Анталию с дочерью, есть возможность работать на удаленке. Выбрали квартирку в тихом районе, довольно близко к морю. Очень хотелось жить с красивыми видами. В Турции существует система икамет — так называют виды на жительство, и причины для него могут быть разными: замужество, работа, оформление недвижимости, учеба. Поскольку работаю я из Москвы, то сделала туристический икамет. Мне его дали на полгода. Сейчас нужно собирать самим документы для миграционной службы, раньше работали специальные агентства, но их запретили.
Алина, 29 лет
— По специальности я переводчик и решила попробовать оформить в Турции рабочий икамет. Мне не пришлось заниматься документами, это взяла на себя компания, в которую устраивалась. Да, в миграционную службу один раз съездила, но только чтобы поставить подпись и сдать биометрию.
Куда устроиться на работу
Скажем сразу, в Турции не так много рабочих вариантов для мигрантов. В основном это аниматоры, танцоры и отельные сотрудники.
Дмитрий, 46 лет
— Мы с женой поехали в Аланью в конце февраля, успели взять недорогие билеты. Посмотрел, что предлагают по работе. Ничего, чем хотелось бы заниматься. Лучший вариант — фриланс. Но начались проблемы с банковскими картами. В итоге плюнули и вернулись.
Марина, 34 года
— Устраивалась на работу в местную компанию через знакомых, помогло знание английского. Без него не представляю, как бы справилась. У нас большой офис. Тем, у кого есть дети, предоставляют скидки на учебу в рамках соцпакета. Приятно, что есть карточки на обеды — не приходится за них платить.
Денис, 31 год
— Знакомый ездил летом аниматором в кемерский отель. Обещали заплатить 700 долларов, выдали 500. Мало того, что работа сезонная, так еще и с деньгами обманули.
По словам нашим соотечественников, МРОТ в Турции примерно 430 долларов, а средняя зарплата — 1000 долларов, но чаще это не про мигрантов, особенно на начальных этапах. Кроме того, есть список профессий, по которым не могут работать иностранцы, например охранники, стоматологи, адвокаты и фармацевты.
Для легальной работы нужны два документа — разрешение на работу и рабочая виза. Сначала нужно получить разрешение, его делают через Министерство труда и соцобеспечения в Анкаре, документы подаются онлайн. И уже с ним вы оформляете рабочую визу на сайте посольства Турции в России.
О банковских картах и наличных
Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, в Турции не работают. Узнаем, как оформить их за границей.
Сергей, 38 лет
— Мне удалось оформить Mastercard в Стамбуле, и это был настоящий квест. У всех банков свои условия, ну и сказать, что они рады иностранцам, — вовсе нет. Чтобы получить карту, кроме паспорта, нужны вид на жительство или договор аренды, рабочая виза и налоговый номер. Часто просят внести деньги на депозит.
Если едете надолго, очевидно, что наличные на весь период не возьмете. Да и купить валюту в России теперь не представляется возможным. Как вариант — оформить карту «Мир», ее принимают банки и банкоматы Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank.
Покупка и аренда жилья
Для вида на жительство и получения рабочей визы потребуется минимум договор аренды. Но, может, вы присматриваете квартиру, чтобы почаще ездить к морю. Русские с удовольствием покупают в Турции недвижимость, особенно после того, как упал курс лиры. По словам переехавших, съемную квартиру обычно ищут на сайте Sahibinden или в телеграме Kas Real Estate. Риэлторы берут процент, равный половине месячной оплаты.
Алексей, 34 года
— Мы приехали с женой на побережье в марте и наблюдали, как скакнули цены на жилье, когда русские стали массово приезжать. Если раньше аренда однокомнатной квартиры в Аланье стоила 440 долларов, то потом поднялась до 660 долларов в месяц. Мы получаем зарплату в рублях, и перспективы оказались так себе.
Алена, 27 лет
— Моя приятельница хотела снять квартиру в нетуристическом районе. Представляете, ей отказали! Только потому, что молодая одинокая девушка.
Руслан, 40 лет
— Главное правило в Турции — торгуйтесь! Туристы платят за съемное жилье в два-три раза больше, чем местные.
По словам россиян, на коммунальные платежи за однокомнатную квартиру стоит закладывать примерно 5000 рублей в месяц. Поинтересуйтесь у хозяина жилья или риэлтора, установлены в квартире индивидуальные счетчики или общие на весь дом. Во втором случае платежи будут выше. Комфортнее, если вода нагревается от газового котла. На бойлеры и солнечную энергию зимой особой надежды нет.
Цены на продукты и в кафе
Светлана, 37 лет
— Живу в Коньяалты. Тут много разных кафешек и магазинчиков. Овощи и фрукты покупаю на рынке — всё очень свежее. Чаще готовлю дома, в кафе захожу по настроению, но могу сказать, что порции в Турции всегда большие. Многие берут одно блюдо на двоих. В среднем за месяц у меня уходит на еду примерно
Валентина, 43 года
—Сколько мы оставляем на рынке? Рублей 600, набирая два полных пакета овощей и зелени. В Турции вкусные клубника и черешня.
Мы попросили составить список примерных цен на продукты тех, кто находится в Турции прямо сейчас. Вот что у них получилось: хлеб — от 10 рублей, молоко — 70 рублей за литр, мясо — от 400 рублей за килограмм, яйца — 70 рублей, помидоры и яблоки — от 50 рублей за килограмм, огурцы — от 60 рублей за килограмм, апельсины — от 40 рублей за килограмм. Цены в кафе: кофе — от 150 рублей, легкий обед обойдется примерно 400 рублей на человека, ужин — примерно 1000 рублей на человека.
Транспорт: на чем удобнее передвигаться
В Турции дорогой бензин, 85–100 рублей за литр. Лайфхак от местных: выбирайте заправку не на автомагистралях, а в городе, ближе к торговым центрам. Так выйдет дешевле.
Каршеринга здесь нет, но предлагают аренду машин, это стоит от 14 евро за сутки. Все зависит от класса авто. Что потребуется: загранпаспорт, водительские права (подойдут российские, но некоторые компании запрашивают международные), водительский стаж не меньше двух лет. А сам водитель должен быть старше 21 года. Убер и «Яндекс. Такси» в курортных городах не работают. Местные таксисты берут за посадку от 30 рублей, далее — по счетчику. Короткие поездки по центру Стамбула стоят от 150 рублей. Цены в автобусе зависят от расстояний. В среднем
Стоит ли рассчитывать на бесплатную медицину
Наталья, 36 лет
— Надо учитывать, что в Турции нет участковых врачей. То есть ты либо идешь в поликлинику, либо вызываешь скорую. Те, кто приезжает сюда надолго, оформляют медицинскую страховку, она стоит 160 лир (примерно 1000 рублей). Но покрывает, конечно, не всё. Например, лечение зубов — за деньги, хотя это адекватные суммы: 2500–3000 рублей несложное лечение. Полис принимают и в государственных больницах, и в платных клиниках.
Андрей, 40 лет
— Был в разных местах Турции, нигде не сталкивался с проблемой аптек. Они есть даже в совсем мелких городишках. Фармацевты консультируют, советуют лекарства.
Интернет
Многие советуют купить роутер, тогда Wi-Fi обойдется в среднем в 500–1200 рублей в месяц. Можно взять местную сим-карту по загранпаспорту. Правда, тут есть значительное «но», через 4 месяца вам ее заблокируют. По правилам, пользоваться сим-картой иностранцам, не имеющим вида на жительство, разрешается не более 120 дней.
Еще важное
В Турции очень чтут память первого президента Кемаля Ататюрка. Даже если вы вдруг собирались, лучше не пытаться говорить в его адрес что-то негативное. Также лучше воздержаться от уточнений, что Стамбул назывался Константинополем. Турки трепетно относятся к любому сравнению с Грецией. Если вы хотите стать своим в этой стране, можно обсудить с местными спорт, национальную кухню и достопримечательности, которыми гордится страна.
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