«Возвращаться не планируем». Супруги-врачи бросили работу на скорой и переехали в Испанию

Артур Симонян и Виктория Яблокова много лет отработали в скорой помощи Екатеринбурга. Артур — анестезиолог-реаниматолог, Виктория — реаниматолог. В начале мая супруги-медики с двумя детьми переехали — две недели пожили в Армении, а теперь перебрались в Испанию — насовсем.







Врачи рассказали E1.RU, как готовились к эмиграции и почему решили уйти из скорой. Публикуем их рассказ от первого лица.

