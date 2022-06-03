«Возвращаться не планируем». Супруги-врачи бросили работу на скорой и переехали в Испанию

Артур Симонян и Виктория Яблокова много лет отработали в скорой помощи Екатеринбурга. Артур — анестезиолог-реаниматолог, Виктория — реаниматолог. В начале мая супруги-медики с двумя детьми переехали — две недели пожили в Армении, а теперь перебрались в Испанию — насовсем.
Врачи рассказали E1.RU, как готовились к эмиграции и почему решили уйти из скорой. Публикуем их рассказ от первого лица.
Почему ушли со скорой
Артуру весной 2021 года предлагали стать заведующим объединенного реанимационного отделения. Он был согласен, но летом объединять отделения передумали, а его даже не поставили в известность, мы об этом узнали только на общем собрании. Он проработал в бригаде, замещал заведующего до ноября и уволился.
Также он работал врачом-методистом, преподавал основы ЭКГ-диагностики для врачей и фельдшеров и хотел продолжать это делать. Однако руководство дало понять, что ему на этой должности не рады. Теперь ЭКГ на скорой никто не преподает, хотя коллеги недоумевали, почему прекратились эти полезные лекции.
После ухода Артура я проработала несколько месяцев. Мне на самом деле многое нравилось в работе в скорой помощи, но процент бесполезных вызовов только увеличивался, а пандемия усугубила это еще сильнее.
В последнюю волну, в феврале, после десятка непрофильных вызовов в первом часу ночи дали вызов в другом районе: «Мужчина 40 лет без сознания». Когда мы приехали за пять минут со спецсигналами, дверь открыла пьяная женщина, а «без сознания» оказался ее спящий пьяный муж, который послал нас на три буквы за то, что разбудили. Тогда я в очередной раз подумала: «Что я здесь делаю?» — и окончательно решила что-то менять.
Как готовились к переезду
Мы давно задумывались о жизни в другой стране, я полтора года учила испанский язык. Не хотели уезжать так быстро: собирались подготовиться получше, привести в порядок документы. Но последние месяцы дали понять, что действовать нужно быстрее.
Конечно, мы откладывали деньги и готовились морально. Я и старший сын активно учили язык, а Артур наладил работу онлайн. И билеты, и аренда жилья в другой стране стоят немало, тем более для четверых человек. Но всё преодолимо, когда знаешь, зачем это делаешь.
Армения стала для нас перевалочным пунктом. Во-первых, Артур армянин и давно хотел посетить историческую родину, во-вторых, мы хотели сделать европейскую вакцину. Кстати, и билеты из Еревана в Европу оказались дешевле, чем из Екатеринбурга.
Сейчас мы в Испании, это было моей мечтой. Я с детства обожаю испанский язык, песни, музыку и последние годы погружалась в эту культуру, общалась с испаноязычными друзьями, смотрела сериалы в оригинале. Дети тоже очень хотели пожить на море.
О жизни в Испании
В Испании планируем подаваться на учебную визу. Я продолжаю изучать язык, находясь в среде, в будущем хочу подтверждать свой врачебный диплом. Конечно, это непросто и занимает много времени, но это решаемо, я знаю многих коллег, кому это удалось.
Старший сын ждет учебного года, чтобы начать учиться в школе и практиковать язык, а младшая уже вовсю играет с испанскими детьми на детской площадке и никакого барьера не ощущает.
В ближайшее время не планируем возвращаться в Россию.
Про зарплату и выгорание на скорой
Текучка кадров высокая. Без ковидных выплат на одну ставку без категории и с моим небольшим стажем я получала около 38 тысяч рублей.
Артур за исполнение обязанностей заведующего реанимационным отделением получал за месяц 40 тысяч рублей, а брать дополнительно смены в бригаде — значит работать без выходных и не видеть семью, что нас не устраивает.
Основная сложность работы в скорой помощи — в огромном количестве непрофильных вызовов, когда после десятка «головных болей» и алкашей ты морально и физически истощен, а потом попадаешь на реанимационный вызов. Также на скорой мы всегда работаем на виду, и прохожие любят поснимать на телефон происходящее и жалобу какую-нибудь написать.
Последние года три выгорание ощущалось особенно сильно. Артур проработал на скорой 18 лет, из них 8 — в кардиореанимации. Я пришла на скорую семь лет назад и, познакомившись с Артуром, представляла работу реаниматолога как нечто героическое и мечтала работать в таком уважаемом отделении. Но за последующие годы меня быстро спустили с небес на землю.
Романтика скорой помощи прошла достаточно быстро, когда я поняла, что мои реанимационные навыки забываются в лавине гипертоний, хондрозов и ОРВИ. Появление большой семьи и влияние работы на мое собственное здоровье тоже сыграло роль. После увольнения прошло три недели, я стала высыпаться, больше общаться с детьми и чувствую себя замечательно.
Ранее супруги рассказывали о том, как уехали в Армению и сколько стоит жизнь в Ереване. В интервью E1.RU Артур рассказывал о сложностях работы в скорой помощи.
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